Das Unternehmen Mayr Antriebstechnik erweitert sein Werk in Mauerstetten (Ostallgäu) abermals. Im Zentrum: ein neues Hochregallager und die umgebaute Lehrwerkstatt.

31.08.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Das Maschinenbau-Unternehmen Mayr Antriebstechnik investiert weiter in seinen Stammsitz in Mauerstetten. Dort ist ein Hochregallager in Betrieb genommen worden. Erneuert wurde zudem die Lehrwerkstatt.