Medaillenregen für die neue Mannschaft - Taekwondo Team überzeugt

Taekwondo Team Buron Kaufbeuren schlägt sich mit zehn Podiumsplätzen beim Neubiberg Cup gut. Mannschaften neu aufgestellt.

15.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

14 Sportler des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) starteten beim größten Nachwuchsturnier Bayerns, dem Neubiberg Cup, in der Disziplin Zweikampf und Formenlaufen. 220 Sportler aus 18 Vereinen waren insgesamt bei dem Einladungsturnier dabei. Das TTBK holte sich einmal Gold, sechs Mal Silber und drei Mal Bronze. Mit einem weiteren vierten Platz war das Team nach der langen Wettkampfpause insgesamt mehr als zufrieden.

Ein Dutzend neue Wettkämpfer

Das TTBK war neu formiert: Nur zwei Starter standen bereits auf der Kampffläche, alle anderen schnupperten zum ersten Mal Vollkontaktluft. Der Erfolg konnte sich sehen lassen, Sinan Özmen, Laura Schampel (Irsee) und Erik Fomicev holten sich bei ihrem ersten Turnierstart Silber, die Bronzemedaille sicherte sich Vincent Mükusch. Zum ersten Mal Vollkontaktluft schnupperte auch der 12-jährige David Gerle. Mit seinem druckvollen Kampfstil gewann er das Halbfinale klar nach Punkten. Im Finale musste er sich nach einem K. o. in der 3. Runde vorzeitig geschlagen geben, war jedoch sichtlich stolz auf seine Silbermedaille.

Niklas Negele und Fynn Heckl nutzen Erfahrung

Einen „heißen Fight“ lieferte sich der jüngste Kaufbeurer, Leonard Präg. Voll konzentriert zeigte er im Halbfinale sehenswerte Aktionen und gewann den Kampf klar nach Punkten. Im Finale lieferte er sich einen Schlagabtausch um Gold. Zehn Sekunden vor Schluss lag er knapp in Führung – verlor diese aber und damit auch Gold. Dennoch war es eine mehr als verdiente Silbermedaille für den Neunjährigen. Niklas Negele und Fynn Heckl starteten zum zweiten Mal bei einem Vollkontaktturnier. Beide profitierten bereits aus ihren Erfahrungen vom ersten Start und sicherten sich jeweils Silber.

Auch die Teams neu formiert

Im stark besetzten Formenlauf präsentierte sich das Team Buron geschlossen: Das neue Kadettenteam Luise Glocker, Lilli Wegner und Rosie Simpson zeigte Nervosität beim ersten gemeinsamen Start und schrammte knapp an Bronze vorbei. Das Juniorenteam mit Natalie Smolik, Lisa Marie Langner und Charlotta Langner zeigte eine gute Präsentation, erkämpfte jedoch in der starken Klasse bis Rot/Schwarzgurt als Blaugurte keine vordere Platzierung.

Zwei Irseerinnen überzeugen

Im Einzel holte sich die 12-jährige Smolik überraschend Bronze bei 19 Startern in ihrer Altersklasse. Sie knüpfte nahtlos an ihre vorherigen Leistungen an. In einem großen Feld von 21 Startern waren Glocker, Simspon und Wegner. Im Team noch gemeinsam am Start waren sie nun Konkurrentinnen. Nach sensationellen Vorläufen standen die beiden Irseerinnen im Finale der Top Acht – und liefen der Konkurrenz davon. Im Stechen sicherte sich Lilli Wegner knapp den Sieg und somit Gold vor Vereinskameradin Luise Glocker, die mit Silber ebenso glücklich war.

Trainer sind zufrieden

Durchweg zufrieden zeigten sich die Trainer Maik Niepelt (Formen) und Michaela Zimmermann und Raphael Hafenmaier (Wettkampf) mit ihrer neuen Talentfördergruppe. Demnächst steht die Nachwuchsmeisterschaft bei den südbayerischen Formenmeisterschaften vor der Tür.