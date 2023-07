Megaspaß und attraktiver Fußball beim Jonas-Schalk-Gedächtnisturnier

Beim Jonas Schalk-Gedächtnisturnier beim SV Eggenthal überzeugt die JFG Mühlbachtal gegen starke Gegner. Kick&Rock-Crew schon wieder im Einsatz.

06.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In Eggenthal fand erneut das Jonas-Schalk-Gedächtnistuirnier statt. Bei bestem Fußballwetter wurde den zahlreichen Zuschauern von fünf A-Jugend-Teams auch heuer wieder attraktiver Fußball geboten. Gastgeber war die JFG Mühlbachtal.

Vorjahressieger überrascht Löwen

Los ging es nach einer Gedenkminute für Jonas Schalk mit der Partie des Vorjahressiegers, FC Stätzling, gegen den TSV 1860 München. Stätzling hatte einen guten Start und ging schon nach wenigen Minuten nach einem Abwehrfehler der Junglöwen in Führung. Danach wurde ein Konter toll zu Ende gespielt und zum 2:0 abgeschlossen. Dem Anschlusstreffer der 60er folgte postwendend das 3:1. Damit überraschte der FCS die Löwen wie schon im Vorjahr. Die JFG wurde heuer mit Gastspielern von der SG Oberegg verstärkt.

JFG Mühlbachtal kooperiert mit SG Oberegg

Mit der SGO hat die JFG in den vergangenen zwei Jahren in der B-Jugend zusammengearbeitet, was hervorragend funktioniert hat – und jetzt auch zur neuen Saison bei der A-Jugend. Nach großem Kampf müsste sich die JFG im ersten Spiel dem FC Memmingen mit 0:2 geschlagen geben. Gegen Stätzling und München gab es jeweils knappe 0:1-Niederlagen – und gegen die SpVgg Kaufbeuren ein 0:0. Viel Lob für den starken Auftritt der JFG gab es von allen gegnerischen Trainer. Das freute das Team, das natürlich Megaspaß hatte. Trainer Rocky und JFG-Vorsitzender Thomas Gerle waren auch begeistert, wie sich ihr Team geschlagen hat.

Lob für die Organisatoren

Im letzten Turnierspiel standen sich Memmingen und 1860 gegenüber. Wie vergangenes Jahr konnten auch hier beide Teams noch Turniersieger werden. Die jungen Löwen, bei denen Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, mitgespielt hat, habe sich im Laufe des Turniers erheblich gesteigert, setzten sich im „Finale“ 2:0 durch und gewannen sehr zur Freude des heimischen Löwen Fanclubs das Turnier. Also Begeisterung und Freude allenthalben. Vor allem bei Gerle, der auch von tollen Gesprächen mit Zuschauern, Trainer, Spielern und vor allem ehemaligen JFG-Kickern berichtet. „Uns hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, nach Eggenthal zu kommen. Ihr habt das super organisiert, gerne nächstes Jahr wieder“, lautete zudem das Fazit der Trainer von 1860, Stätzling und Memmingen. Ein großes Lob gab es auch für das Team vom SVE, das nach „Kick and Rock“ eine Woche zuvor wieder bereit stand und auch bei dem Gedächtnisturnier alles bestens gemanagt und verpflegt hat.

Tabelle

1. TSV 1860 München. 2. FC Memmingen und FC Stätzling (beide Teams waren punkt- und torgleich – auch der direkte Vergleich war remis). 4. SpVgg Kaufbeuren. 5. JFG Mühlbachtal.