Mehr Fehltage aufgrund von Depressionen und Erkältungen

Deutlich mehr Menschen waren 2023 arbeitsunfähig, sagt der Leiter der DAK Kaufbeuren. Sonderanalyse zeigt: Personalmangel ist ein Gesundheitsrisiko.

01.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Der Krankenstand in der Region ist im ersten Halbjahr 2023 weiter gestiegen - das zeigt jedenfalls der DAK-Gesundheitsreport. Beschäftigte hätten 15 Prozent mehr Fehltage als im Vorjahreshalbjahr. Mit 4,5 Prozent lag der Krankenstand hier etwas niedriger als im Landesdurchschnitt (4,8 Prozent).

Arbeitsausfall durch Corona ist zurückgegangen

Insgesamt haben Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen und Atemwegsproblemen besonders zugenommen, Arbeitsausfall durch Corona ist hingegen um 80 Prozent zurückgegangen. Der hohe Krankenstand verschärft die Situation für Beschäftigte in Berufen mit hohem Personalmangel weiter. „Wir informieren regelmäßig über den Krankenstand im Allgäu“, sagt Tobias Winkler, Leiter der DAK-Gesundheit in Kaufbeuren.

Dafür werte die Kasse die Krankschreibungen aller Beschäftigten aus, die bei ihr versichert sind. „Unsere aktuelle Halbjahresanalyse für 2023 zeigt, dass die Fehlzeiten auch nach dem Ende der Pandemie ein wichtiges Thema für die Unternehmen und Betriebe vor Ort bleiben“, so Winkler „Ein Krankenstand von 4,5 Prozent bedeutet immerhin, dass von 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an jedem Tag von Januar bis Juni insgesamt 45 krankgeschrieben waren.“

Mehr psychische Erkrankungen und Atemwegsprobleme

Die meisten Ausfalltage gingen im ersten Halbjahr 2023 auf das Konto von drei Erkrankungsgruppen: An erster Stelle standen die Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis. In dieser Gruppe stieg die Anzahl der Fehltage um ein Viertel an, von 143 auf 178 Tage je 100 Beschäftigte. Aufgrund von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie etwa Rückenschmerzen waren DAK-versicherte Beschäftigte im ersten Halbjahr ebenfalls häufig krankgeschrieben (150 Fehltage je 100 Beschäftigte).

Viele Fehltage verursachten auch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände. Hier gab es mit einem Anstieg um 62 Prozent die stärkste Zunahme von Arbeitsausfall. Deutlich rückläufig waren dagegen die Fehlzeiten durch Corona: Sie sanken um 80 Prozent von rund 91 auf 18 Fehltage je 100 Beschäftigte.

Knapp die Hälfte der Beschäftigten war im ersten Halbjahr krank

45,2 Prozent hatten im ersten Halbjahr mindestens eine Krankschreibung. Eine derart hohe Quote werde laut DAK gewöhnlich erst am Ende eines Jahres erreicht. Bei den jungen Erwerbstätigen bis 30 Jahren war die Steigerung der Krankschreibungen mit einem Plus von 67 Prozent besonders deutlich. Bei den über 50-Jährigen waren es mit 68 Fällen je 100 Beschäftigte wesentlich weniger. Allerdings seien ältere Erwerbstätige dafür eher von langwierigen Erkrankungen betroffen wie etwa Bandscheibenvorfällen oder schweren Depressionen. Für ihre Altersgruppe zeigt die Analyse deshalb zwar weniger Fälle, aber insgesamt mehr Fehltage.

Sonderanalyse: Personalmangel als Gesundheitsrisiko

In einer Sonderanalyse gemeinsam mit dem IGES Institut in Berlin hat die Krankenkasse Auswirkungen von Personalmangel auf den Krankenstand untersucht und dafür eine repräsentative Forsa-Befragung beauftragt. Demnach erleben im Bundesland Bayern 45 Prozent der Beschäftigten regelmäßig Personalmangel in ihrem Arbeitsumfeld. Das führe zu Leistungs- und Termindruck, Überstunden und Verzicht auf Pausen. Die Folge: Betroffenen sind erschöpft (52 Prozent), leiden unter Schlafstörungen (31 Prozent) und Kopfschmerzen (20 Prozent). Sie geben solche Beschwerden wesentlich häufiger an als Beschäftigte ohne Personalnot. „Firmen und Betriebe in Bayern sollten auch im eigenen Interesse verstärkt auf den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden achten und ins Betriebliche Gesundheitsmanagement investieren“, fordert Winkler.