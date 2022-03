Mehr Kitaplätze in Kaufbeuren - aber auch genug?

Nach den Prognosen steigt die Nachfrage nach Kitaplätzen in Kaufbeuren weiter. Der bisher geplante Neu- und Ausbau von Einrichtungen wird wohl nicht ausreichen.

24.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Eine gute Nachricht und etliche weniger erfreuliche Mitteilungen zur Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Kaufbeuren gab es bei der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Zuerst die Gute: Momentan herrscht an den städtischen Kindergärten und Krippen kein Personalmangel mehr, alle Planstellen seien besetzt. Die nicht ganz so Gute: In den nächsten Jahren werden noch etliche neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden müssen, um den steigendem Bedarf an Betreuung für Kinder unter sechs Jahren in Kaufbeuren decken zu können. Zudem muss die Kommune zusammen mit den freien Trägern voraussichtlich noch deutlich mehr Kita-Plätze schaffen als bisher geplant.