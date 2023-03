Mehr Legenden aufs Eis: ESVK will Traditionsmannschaft aufbauen

Der ESV Kaufbeuren möchte mit früheren Nachwuchs- und Profispielern eine Traditionsmannschaft aufbauen. So will der ESVK unter anderem alte Klassiker beleben.

02.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Wertschätzung. Das ist so ein Begriff, der im Profisport, in dem schon der Erfolg der Vorwoche meist nicht sehr lange Wert hat, mitunter zu kurz kommt. Genau diese Wertschätzung will der ESV Kaufbeuren nun zahlreichen Sportlern zuteil werden lassen, die den Verein früher geprägt haben – und auf bestimmte Weise noch heute prägen. Seit einigen Wochen läuft der Aufbau einer ESVK-Traditionsmannschaft, der zahlreiche Akteure angehören sollen, die den Kaufbeurer Nachwuchs durchlaufen und auch Profispiele für den ESVK absolviert haben.

Traditionsmannschaft des ESVK: Von Fritz Medicus bis Daniel Oppolzer

Mit dabei sind also Manfred Schuster, Erich Weishaupt, Fritz Medicus, Didi Hegen, aber auch Alexander Sulzer, Sebastian Furchner, bis hin zu jüngeren Akteuren wie Daniel Oppolzer. „Wir wünschen uns zu diesen Spielern eine enge Beziehung und glauben auch, dass der eine oder andere Spieler seine Ideen und Kontakte gerne mehr in den Verein einbringen möchte“, sagt Claus Tenambergen, der sich als Vorstandsmitglied des ESVK um den Aufbau des Traditionsteams kümmert.

Christian Maier und Manfred Schuster organisieren Traditionsteam des ESV Kaufbeuren

Unterschieden werden muss dabei zwischen aktiven und inaktiven Spielern. Die aktive Truppe trainiert auch heute noch einmal wöchentlich in der Kaufbeurer Energie Schwaben Arena – darunter ist auch Christian Mayer, der zusammen mit Kapitän Manfred Schuster die Organisation für das Traditionsteam in die Hand genommen hat. Die aktive Gruppe besteht aus derzeit rund 20 bis 25 Spielern.

„Unser Training ist immer super“, sagt Mayer mit einem Lächeln. Geht es nach ihm, sollen in Zukunft pro Jahr zwei Spiele hinzukommen. „Wir würden gerne gegen andere Traditionsteams, etwa aus Rosenheim, Landshut, Bad Tölz oder Garmisch antreten“. Angedacht sind je ein Heim- und ein Auswärtsspiel.

Kamingespräche in Kaufbeuren ebenfalls geplant

Die eingenommenen Eintrittsgelder würden dann jeweils dem gastgebenden Verein und dessen Nachwuchs zugute kommen. „Damit wollen wir auch die Teams unterstützen, die noch wirklich gute Nachwuchsarbeit machen“, betont Mayer.

Auch so genannte Kamingespräche seien in Zukunft denkbar, überlegt Tenambergen und erinnert an eine Interview-Runde nach dem Legendenspiel 2022, als ehemalige ESVK-Spieler von „der guten alten Zeit“ berichteten und ein größerer Kreis sehr aufmerksam zuhörte. Auf der ESVK-Homepage soll die Traditionsmannschaft künftig einen eigenen Menüpunkt erhalten.

Wie weit kommt der ESVK in den Play-offs?

Parallel dazu drücken Tenambergen und Mayer natürlich auch der Ersten Mannschaft bei den nun entscheidenden Spielen in der Hauptrunde der DEL2 und den folgenden Play-offs die Daumen. „Realistisch gesehen ruft unser junges Team immer 110 Prozent ab“, bremst Mayer die Erwartungen und erklärt: „Natürlich kann es für den ESVK in den diesjährigen Play-offs weit gehen. Damit es nach ganz oben geht, dafür müsste jedoch schon wirklich alles passen“, sagt der ehemalige Verteidiger.