Mehr Raum für Kaufbeurer Kinder

Eine eigene Abteilung kümmert sich seit Juli um die Kitas der Stadt. Leiterin Tanja Stölzle spricht über anstehende Bauprojekte und das Thema Personalmangel.

14.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Insgesamt werden in Kaufbeuren über 1700 Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut. Neben den fünfzehn Kindertagesstätten von freien Trägern gibt es auch zehn städtische Kitas. Dort arbeiten mittlerweile 158 Beschäftigte in Verwaltung und Betreuung. Die Stadt hat deshalb Mitte des Jahres die neue Abteilung für Kindertagesbetreuung geschaffen. Als Leiterin benannte das Rathaus Tanja Stölzle, die zuvor im Bildungsbüro tätig war und bereits seit 2012 bei der Stadt arbeitet. Ihre Analyse nach vier Monaten im Amt: Der Fachkräftemangel ist die größte Baustelle.