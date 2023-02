Kleine Brände in Kaufbeuren halten Feuerwehr und Polizei auf Trab

04.02.2023 | Stand: 16:37 Uhr

Mehrere kleine Brände in der Innenstadt beschäftigen nun auch die Polizei. Zuletzt brannte am frühen Samstagmorgen eine Mülltonne im Kaufbeurer Krautlussweg. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte die Flammen zügig. Vorsorglich kontrollierten die Einsatzkräfte wegen der starken Rauchentwicklung auch eine angrenzende Tiefgarage.

Die Flammen in einem Müllbehälter im Krautlussweg waren schnell gelöscht. Der Sachschaden ist gering. Bild: Feuerwehr Kaufbeuren

Laut Polizei ist der Sachschaden minimal, die Brandursache bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt nun und hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 08341/9930.

Gebrannt hat es am späten Freitagnachmittag auch im Rosental. Dort stand in einer öffentlichen Toilette ebenfalls ein Mülleimer in Flammen. Passanten löschten das Feuer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Überreste und gaben Entwarnung. Der Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen gering, verletzt wurde niemand. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen der Ursache und möglicher Brandstiftung.

Bereits am vergangenen Sonntagabend war die Kaufbeurer Feuerwehr zu einem Brand am Busbahnhof Plärrer ausgerückt. In der Toilette des Warteraums hatten mehrere Rollen Klopapier gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden war auch hier gering.