Meister und gekrönte Häupter - treffsichere Andreas Hofer Schützen

Die Andreas Hofer Schützen Kaufbeuren zeichnen die neuen Könige und die Besten des Vereins aus. Einige siegen nicht zum ersten Mal.

03.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Erstmals wurde Sabrina Scharpf neue Regentin bei den Andreas Hofer Olympiaschützen Kaufbeuren. Sie holte die Königswürde mit einem 21,1 Teiler. Vizekönig wurde Sebastian Bunk (21,5 Teiler) vor Michaela Pötzsch (38,0). Jugendkönigin wurde mit einem 157,0 Teiler Lena Schnieringer.

Sabrina Scharpf doppelt erfolgreich

Mit Spannung erwartet wurde auch die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft. Tobias Reichmann gewann in der Schülerklasse mit 1180 Ringen, und bei den Juniorinnen war Lena Schnieringer mit 3302 Ringen erfolgreich. Mit einem hervorragenden Ringdurchschnitt von 386 von 400 möglichen Ringen siegte Sabrina Scharpf auch in der Damenklasse vor Tamara Kümmerle (3278).

Xaver Krumm siegt mal wieder

Spannend war es in der Schützenklasse, in der Sebastian Bunk mit 3770 Ringen Vereinsmeister vor Michael Prinzing (3743) und Florian Meggle (3674) wurde. Sabine Heinrich holte den Titel in der Damen-Altersklasse (3591). Bei den Seniorinnen war Karoline Vanek erfolgreich (3771), gefolgt von Monika Hynek (3657) und Michaela Pötzsch (3568). Mit dem zweithöchsten Ringergebnis von 3795 Ringen wurde Xaver Krumm erster bei den Senioren, vor Erich Bernert (3694) und Jürgen Wittek (3644). Bei der Disziplin Luftgewehr Auflage gewann Ludwig Wachter mit 3051,2 Ringen gefolgt von Joachim Kupper (3004,2) und Sabine Nentwich (2918,1).

Zilli Bernet machts erneut

Mit der Luftpistole holte sich Zilli Bernert den Titel mit 3505 Ringen. Bei den Luftpistolen Auflagenschützen ging ebenfalls Zilli Bernert mit 3041,5 Ringen als Sieger hervor. Zweiter wurde Peter Vanek (2984,0), Rang drei belegte Erich Bernert mit (2962,2). Den Vereinspokal in der Jugendklasse gewann im dritten Durchgang Lena Schnieringer mit 55,0 Punkten, und in der Schützenklasse ging Michael Prinzing mit 60,8 Punkten als Sieger hervor. Erste in der Gesamtwertung 2019-2022 wurde Raphaela Hefele (158,6 Punkte). Geldpreise für das beste Trainingsblattl erhielten Karoline Vanek (2,8 Teiler), Sebastian Bunk, Sabine Nentwich, Xaver Krumm und Michaela Pötzsch.