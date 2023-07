Meistermacher aus Osterzell - Thomas Prestele führt Memminger U15 in die Regionalliga

Der erst 35-jährige Thomas Prestele hat als Trainer schon einige Erfolge. Nun steigt er mit der U15 des FC Memmingen in die Regionalliga auf - die höchste Liga in der Altersklasse.

01.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Bundesliga – so kann die neue Liga der U15-Fußballmannschaft des FC Memmingen nach ihrem Aufstieg beschrieben werden. Denn der FCM hat den Titel in der C-Junioren-Bayernliga und damit den Aufstieg in die höchste Liga der Altersklasse, die Regionalliga, geschafft – wofür das Team kürzlich auch vom Bayerischen Fußballverband geehrt wurde. „Bei den U15 ist die Regionalliga und die Erste Liga gleichbedeutend“, erläutert Trainer Thomas Prestele. Der Osterzeller feierte damit einen seiner größten Erfolge – und das hat mit seiner größten Niederlage zu tun.

Vor dem Erfolg stand die größte Niederlage

Denn Prestele könnte mit seinem 35 Jahren noch selbst Fußball spielen. Das tat er auch: von den Bambini bis zur Ersten Mannschaft bei „meinem Heimatverein“ FC Blonhofen. „Viele Osterzeller spielen beim FC Blonhofen, denn in Osterzell gibt es keinen Fußballverein“, erklärt Kaltentals Bürgermeister Manfred Hauser, der dem sportlichen Wahl-Blonhofener auch zum Erfolg gratuliert. Doch bis dahin war es ein langer Weg für Prestele, der schmerzlich begonnen hatte. Denn seine Fußballer-Karriere endete mit einer Knieverletzung. Insofern sei es seine größte Niederlage, „dass ich als Spieler schon mit 19 Jahre aufhören musste“. Doch vom Fußball ließ sich der inzwischen 35-Jährige nicht abbringen: Er wurde Trainer, und zwar naheliegend für die A-Jugend des FC Blonhofen.

Mentor Franz Zimmermann

Danach ging er zum VfL Denklingen – und traf dort auf seinen „Mentor“ Franz Zimmermann. Der ist als Trainer im Seniorenbereich drei Mal aufgestiegen: Zwei Mal mit dem VfL Denklingen und zuletzt mit dem SVO Germaringen 2021/22 in die Bezirksliga. Dazu kommt noch ein Sieg im Allgäuer Toto-Pokal. Zwar stieg Zimmermann auch zweimal mit dem FC Blonhofen und Denklingen ab und wurde zur Saisonhälfte in Germaringen entlassen. Aber Prestele schwärmt trotzdem: „Der Franz ist eine überragende Persönlichkeit und weiß auch die Entlassung sehr gut einzuschätzen. Er war im fünften Jahr beim SVO Germaringen, das ist im Amateurfußball eine lange Zeit.“

Trainer Franz Zimmermann führte unter anderem den SVO Germaringen in die Bezirksliga und war Mentor von Thomas Prestele. Bild: Mathias Wild

Prestele verließ seinen Mentor nach zwei Jahren und übernahm seine erste Cheftrainerrolle beim TV Waal. Dann folgte die Rückkehr nach Blonhofen, wo er die Zweite und Dritte und schließlich die Erste Mannschaft übernahm – und mit dem Team prompt Meister in der Kreisklasse wurde. Über Stötten ging es dann nach Memmingen: „Das hat sich durch mehrere Zufälle ergeben. Zudem bin ich in Besitz der B-Lizenz“, erklärt Prestele. Und die vergangene Saison wurde fulminant: Er wurde Trainer der U15 und mit dem Team nicht nur schwäbischer Hallenmeister, sondern auch mit deutlichem Abstand Meister der Bayernliga vor Gundelfingen. Dann folgte auch noch der Sieg in der Aufstiegsrelegation gegen Landshut und Bamberg.

Jetzt warten Bayern, der Club und die Löwen

„Der Aufstieg mit der U15 des FCM bedeutet mir persönlich sehr viel. Ich betreibe dafür einen extremen Aufwand, da ich vier Mal pro Woche nach Memmingen fahre, das sind pro Woche 520 Kilometer, plus unzählige Stunden bei der Vor- und Nachbereitung von Training und Spiel. Dafür habe ich extra meinen Hauptjob auf vier Tage reduziert, da es anders nicht machbar ist“, erzählt der Industriemechaniker. In der neuen Regionalliga – gleichsam die südöstliche Bundesliga – warten großer Kaliber mit Meister Bayern München, dem FC Nürnberg oder 1860 München. Der FC Memmingen wird der einzige schwäbische Vertreter unter den zehn Teams sein, da der FC Augsburg abgestiegen ist. „Mit der U15 ist es in der kommenden Saison das Ziel, dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft stellen und gegen die großen Profi-Clubs die eine oder andere Überraschung schaffen. Da nur eine Mannschaft absteigt, wollen wir natürlich Platz neun oder besser erreichen“, erklärt Prestele.

Thomas Prestele aus Osterzell, Leiter DFB Stützpunkt / BFV-NLZ Memmingen und Trainer der U15 des FC Memmingen.

Aber ein Abstieg gehöre zum Sport wie eine „Entlassung leider zum Berufsrisiko als Fußballtrainer“. Das hat der Osterzeller auch von Zimmermann gelernt. Der wiederum kehrt zur neuen Saison zum FC Blonhofen zurück: „Für ihn schließt sich jetzt der Kreis. Er kehrt zu seinem Heimatverein zurück und kann hoffentlich noch einen Aufstieg feiern. Dem FCB wünsche ich sportlich den Aufstieg in die Kreisliga und dort einen dauerhaften Verbleib“, sagt deshalb Prestele – zumal der Verein heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Marktgesetze für Trainer

Wohin sein Weg langfristig führt, kann er noch nicht sagen: „Fußball ist sehr schnelllebig, daher habe ich kein bestimmtes Ziel, es ist immer alles möglich.“ Aber ziellos ist er nicht, denn seit September 2022 ist er Leiter des DFB-Stützpunktes und des BFV-Nachwuchsleistungszentrums Memmingen und kann sich sowohl eine Zukunft im Junioren- als auch im Seniorenbereich vorstellen – und hat die Marktgesetze für seinen Job schon intus: „Man kann schnell nach oben kommen, aber auch sehr schnell fallen. Ich möchte mit meinen Teams einfach immer möglichst erfolgreich sein.