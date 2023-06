Meisterrennen zum Einrahmen - die Kreisklassen im Fußball hatten Unterhaltungswert

In der Kreisklasse 2 steigt der SV Pforzen trotz guter Leistung nicht auf. Aber der TSV Friesenried hat in der Kreisklasse 3 dramatischer das Titelrennen für sich entschieden.

In der Kreisklasse 2 wurde der SV Pforzen erster Verein, der letztlich nicht aufgestiegen ist. In der Saisonabschlusstabelle hieß das, dass Bad Wörishofen und Amberg/Wiedergeltingen noch höher platziert waren. „Die Konkurrenz um den Aufstieg war enorm stark“, sagte Pforzens Vorsitzender Marius Kreit. Die beiden Vereine vorne werden in die Kreisliga aufsteigen. „Und ich gehe davon aus, dass sie sich eine Klasse höher auch werden halten können“, meint Kreit. Er ist aber mit der Leistung seines SVP durchaus zufrieden. „Mein Saisonfazit fällt positiv aus. Wir haben eine gute Saison gespielt und so viele Punkte geholt wie lange nicht mehr.“

Klassengesellschaft in der Kreisklasse

Als stark schätzte Kreit auch die Mannschaften ein, die letztlich im oberen Tabellenmittelfeld landeten. Das sind Blonhofen oder Lamerdingen, die allerdings schon weit vor Saisonende keine Aktien mehr im Aufstiegsrennen hatten. Blonhofen hatte 18 Punkte Rückstand auf Meister Bad Wörishofen, Lamerdingen sogar 23. Mit Blick auf die unteren Ränge spricht Kreit dann von einem „kleinen Gefälle“, was die Leistung angeht. Dirlewang ist mit nur zehn Punkten abgestiegen. Bedernau, Mittelneufnach und Germaringen II lieferten sich indes bis zum Ende ein sehr spannendes Rennen um den Klassenerhalt, das die SVO-Reserve letztlich für sich entschied.

SVO Germaringen II rettet sich am letzten Spieltag

In Germaringen wurde in der Schlussphase nochmals der Trainer getauscht. Neuer Mann an der Seitenlinie wurde der vorherige B-Jugend-Coach Otto Ullmann, er löste Mauricio de Pascalis ab. Auch wenn es am Ende gut ging: Mit 16 Niederlagen und nur acht Siegen, war es für Germaringen II keine gute Saison. In Pforzen hat man den Abstiegskampf, wie Kreit es nennt, übrigens sehr „neutral“ verfolgt. Ein Daumendrücken gab es jedenfalls nicht.

Epischer Zweikampf, den Friesenried gewinnt

Während in der Kreisklasse 2 insbesondere der Abstiegskampf am Ende die Gemüter erhitzte, war es in der Kreisklasse 3 ein Meisterrennen zum Einrahmen. Erst am letzten Spieltag sicherte sich der TSV Friesenried den ersten Platz. Das große Spiel aber fand schon Wochen vorher statt. Es war das Aufeinandertreffen mit dem Zweiten aus Obergünzburg: Rund 600 Zuschauer waren gekommen, um das am Ende sehr wichtige 1:0 für Friesenried direkt vor Ort zu erleben. Nicht umsonst hatte Friesenrieds Trainer Gunter Schechinger vor der Partie erwähnt, dass dies ein Match sei, dass man vielleicht alle fünf Jahre mal erlebe. Der SV Bidingen hatte indes weder mit ganz oben noch mit ganz unten, etwas zu tun und wurde nach einer soliden Saison Tabellenachter.