Tränen und Erinnerungen: Vor zehn Jahren brannte das Melodrom in Neugablonz ab

Am Samstag, 12. Oktober 2013, brennt die Kult-Disco Melodrom in Kaufbeuren-Neugablonz nieder. Die Bilder von damals erschüttern noch immer.

12.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es war eine Katastrophe, aber sie hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Nur Stunden, nachdem der Discobetrieb geendet hatte, ging an einem Samstag vor genau zehn Jahren das Melodrom in Neugablonz in Flammen auf. Es war ein Brand, wie ihn der Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz noch nicht erlebt hatte. Das "Melo", Filmclub und Discothek unter einem Dach, wurde komplett zerstört.

Was geschah am 12. Oktober 2013 in Kaufbeuren-Neugablonz?

150 Feuerwehrleute kämpfen an diesem Samstag, 12. Oktober 2013, viele Stunden gegen die Flammen. Rettungsdienste, Technisches Hilfewerk und Polizei aus der gesamten Region sind im Einsatz. Wegen der Einsturzgefahr und der extremen Hitze können die Brandbekämpfer nicht ins Innere vordringen. Sie löschen von Drehleitern aus.

Der Wind treibt an diesem Samstagmorgen beißenden Rauch in alle Richtungen. Bewohner der angrenzenden Häuser im Zentrum des Stadtteils müssen ihre Wohnungen verlassen. Am Vormittag: gespenstische Szenen. Passanten pressen Taschentücher auf Mund und Nase. Etliche drängen sich in Hauseingänge, als wieder eine Wolke auf sie zutreibt. Vielen tränen die Augen.

Stadtverwaltung lässt den Platz räumen

Auf geparkten Autos und Schaufensterscheiben bleibt Ruß kleben. Geschäfte schließen. "Ich weiß nicht, wie lange das noch geht", sagt Landwirt Alois Hofer an seinem Stand auf dem nahen Wochenmarkt mit Verzweiflung im Blick. Minuten später lässt die Stadtverwaltung den Platz räumen. Das ganze Zentrum ist lahmgelegt.

Melo in Kaufbeuren: Dach des brennenden Gebäudes stürzt ein

Kurz vor Mittag stürzt das Dach des brennenden Gebäudes ein, aus dem wegen der plötzlichen Sauerstoffzufuhr nun weithin sichtbar schwarzer Rauch und Flammen schlagen. Die Einsatzkräfte werden rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich heraus beordert. "Durchzünden" nennt die Feuerwehr diese gefährliche Situation.

Am Nachmittag ist die einsturzgefährdete Ruine mit Wasser und Schaum geflutet. Sieben Anwohner und Einsatzkräfte müssen wegen des Rauchs, der Aufregung und leichterer Blessuren medizinisch behandelt werden. Ansonsten gibt es wie durch ein Wunder keine Opfer.

Fans aus der ganzen Region trauern um Kult-Disco

Vor den Absperrungen finden sich bei Einbruch der Dunkelheit die ersten Freunde des Melodroms aus der weiteren Umgebung ein. Tränenreiche Schweigeminuten. Es werden Kerzen entzündet, Kuscheltiere und persönliche Botschaften mit Erinnerungen abgelegt.

Die Anteilnahme zahlreicher Fans aus der gesamten Bundesrepublik und sogar aus dem Ausland vor Ort in Sichtweite der Brandruine und in den sozialen Netzwerken ist riesig. Die Dark-Wave- und Gothic-Szene trauert.

Warum brannte das Melodrom in Neugablonz nieder?

Die Ursache des Brandes kann nie zweifelsfrei geklärt werden. Ein halbes Jahr später schließt die Staatsanwaltschaft die Akten. Die Polizei vermutet, dass Gäste in der Brandnacht Zigaretten unsachgemäß entsorgt und damit das Feuer ausgelöst haben könnten. Ein Gutachter erklärt jedoch, dass die Brandursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr feststellbar sei.

Jakob "Jacko" Eger, der das Melodrom damals bereits 28 Jahren mit seiner Familie führt, bangt um seine Existenz. Wochen später eröffnet er das Lokal wieder in der Kaufbeurer Karthalle. Eine Übergangslösung, denn noch gibt es Hoffnung, dass die Eigentümer es an der selben Stelle wieder aufbauen.

Wann öffnete das Melodrom in Kaufbeuren wieder?

Doch die Pläne zerschlagen sich. 2016 feiert die Kult-Disco mit bewährtem Konzept und moderner Technik Neueröffnung in den Räumen des ehemaligen Lollipop in der Sudetenstraße 12. Spezielle Musikrichtungen wie Elektro, Hip-Hop, Evergreens und Veranstaltungen aus dem Bereich der Schwarzen Szene haben ihre festen Tage. Regelmäßig treten bekannte DJs auf.

"Wir fühlen uns dort richtig wohl", sagt Eger heute. Wenngleich der Kinobetrieb nach seinen Angaben seit der Pandemie und Änderungen in den Busfahrplänen ruht. An einen weiteren Umzug will im Melodrom dennoch keiner denken.