Das Gesundheitsamt gibt neue Infos zum Meningitis-Fall in Kaufbeuren

In Kaufbeuren ist ein Kind an einer Meningokokken-Meningitis erkrankt. Jetzt gibt es neue Informationen vom Gesundheitsamt.

25.10.2022 | Stand: 18:48 Uhr

Ein Kind ist Ende vergangener Woche in Kaufbeuren an einer Meningokokken-Meningitis, einer bakteriellen Hirnhautentzündung, erkrankt. Weitere Fälle sind laut dem Gesundheitsamt Ostallgäu bislang nicht bekannt.

Zudem informierte die Behörde am Dienstag darüber, dass das Kind am Sonntag, 16. Oktober, um 14.30 Uhr das Theaterstück „Oh wie schön ist Panama“ im Haus St. Martin in Kaufbeuren besuchte – und nicht wie zunächst angenommen die Vorführung um 16 Uhr. Da die Meningokokken-Meningitis ansteckend ist, rät die Behörde allen Eltern, deren Kinder auch bei der Vorstellung waren, einen Arzt zu kontaktieren.

Meningokokken-Meningitis „eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten“

Diesem Appell schließt sich Prof. Dr. Markus Rauchenzauner an. Die Meningokokken-Meningitis sei „eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten“ und könne tödlich sein, schildert der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Kaufbeuren.

„Da es unterschiedliche Meningokokken-Stämme gibt, kann sie sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene betreffen.“ Es komme darauf an, die Krankheit möglichst früh zu erkennen. Bei plötzlich auftretendem Fieber oder roten Einblutungen auf der Haut sollten die Betroffenen umgehend einen Arzt aufsuchen.

Wie häufig tritt eine Meningokokken-Meningitis auf?

„Zum Glück tritt eine Meningokokken-Meninigitis sehr selten auf“, erklärt Rauchenzauner. Das bestätigen die Zahlen des Gesundheitsamts Ostallgäu, in dessen Bereich hat es demnach in den vergangenen fünf Jahren zwei Fälle gegeben. Gegen die „in unseren Breiten am häufigsten vorkommenden Meningokokken-Stämme“ gebe es einen Impfschutz, schildert Rauchenzauner und empfiehlt ein Beratungsgespräch beim Hausarzt.

