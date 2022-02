Messe Bauplus in Kaufbeuren startet mit viel Zuspruch

Die Bau- und Einrichtungsmesse Bauplus in Kaufbeuren hat am Samstag begonnen. Das sagen Besucher und Aussteller.

05.02.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Die Bau- und Einrichungsmesse Bauplus hat am Samstagvormittag in Kaufbeuren begonnen. Der Zuspruch der Besucher in den ersten Stunden sei erfreulich hoch, sagt Messeveranstalter Jens Güttinger. Die Zahl der meist regionalen Aussteller ist coronabedingt mit 50 auf die Hälfte geschrumpft. Das hat zwei Gründe, wie Güttinger darstellt: Eine Zurückhaltung und Verunsicherung der Unternehmen angesichts der Pandemie und die Auflagen, mit denen eine rappelvolle Halle vermieden werden soll.

Auf der Messe gilt 2G-Plus. Kontrollen finden am Eingang statt.

Erste Reaktionen der Besucher sind positiv. "Toll, dass endlich mal wieder eine Messe stattfindet", sagte Ludmilla Wagner aus dem Ostallgäu. "Wir planen daheim einen Ausbau und wollen uns Anregungen holen." Trotz des schönen Wetters habe man sich den Besuch nicht nehmen lassen, meinte ein Besucher, der aus Kempten angereist war. Das Hygienekonzept: "Wir fühlen uns sicher", sagte er.

Oberbürgermeister lobt das Messekonzept

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse lobte bei einem Rundgang das Messekonzept - trotz Rekordinzidenzen. "Die Veranstalter haben ein umfassendes Konzept erarbeitet, das Ansteckungen verhindern soll", sagte er. "Dazu gehört die 2Gplus-Regelung, eine starke Verbreiterung von Wegen und selbstverständlich auch die Reduzierung der maximal zugelassenen Besucherinnen und Besucher." Die Messe wertete er als "Signal". Aussteller Armin Böck vom Tonziegelproduzent Creaton aus Wertingen sieht die Bauplus als passende Alternative zu den großen Baumessen, die wegen der Pandemie weiter pausieren. Creaton arbeitet mit Baufirmen und Handwerkern zusammen. „Auf der Bauplus wollen wir auch mit den Privatkunden ins Gespräch kommen“, sagte er. Im Zentrum stünden dabei Fotovoltaiklösungen für Dächer.

Erste Messe in Kaufbeuren und im Ostallgäu seit zwei Jahren

In der Kaufbeurer Karthalle im Kaufbeurer Gewerbepark an der B12 findet am Samstag und Sonntag (5. und 6. Februar, jeweils 10 bis 18 Uhr) die erste Bauplus seit zwei Jahren bei freiem Eintritt statt. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es in ausreichender Zahl an der Messehalle.

Das sind die Regeln für Besucher

Es gilt für den Eintritt 2G-Plus, das heißt, genesene und geimpfte Menschen haben Zutritt, sofern sie zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Wer geboostert ist, braucht diesen Test nicht. Zudem setzt Güttinger auf Abstandsregeln und Maskenpflicht, Mitarbeiterschulungen, Lüftungs- und Reinigungsintervalle in der Halle, Aushänge und Desinfektionsstationen. „Kein Geschiebe und Gedränge“, sagte er. Das ganze Paket gilt für den Aufbau, die eigentliche Messe und den Abbau. Testmöglichkeiten gibt es t in der Karthalle. Dort kostet ein Test fünf Euro, im Drive-in-Testzentrum am nahen Innovapark gibt es das Ergebnis auch kostenfrei.

