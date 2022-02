Messe Bauplus öffnet am Samstag in Kaufbeuren

Nach zwei Jahren ist in Kaufbeuren endlich wieder Messezeit: Am Samstag um 10 Uhr beginnt die Bauplus in der Karthalle. Das sind die Regeln für Besucher.

05.02.2022 | Stand: 05:15 Uhr

In der Kaufbeurer Karthalle im Kaufbeurer Gewerbepark an der B12 findet am Samstag und Sonntag (5. und 6. Februar, jeweils 10 bis 18 Uhr) die erste Bauplus seit zwei Jahren bei freiem Eintritt statt. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es in ausreichender Zahl an der Messehalle.

50 Aussteller auf der Bauplus in Kaufbeuren

Die Zahl der meist regionalen Aussteller ist coronabedingt mit 50 auf die Hälfte geschrumpft. Das hat zwei Gründe, wie Veranstalter Jens Güttinger darstellt: Eine Zurückhaltung und Verunsicherung der Unternehmen angesichts der Pandemie und die Auflagen, mit denen eine rappelvolle Halle vermieden werden soll.

Es gilt für den Eintritt 2G-Plus, das heißt, genesene und geimpfte Menschen haben Zutritt, sofern sie zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Wer geboostert ist, braucht diesen Test nicht.

Maskenpflicht in der Halle

Zudem setzt Güttinger auf Abstandsregeln und Maskenpflicht, Mitarbeiterschulungen, Lüftungs- und Reinigungsintervalle sowie Aushänge und Desinfektionsstationen in der Halle.

„Endlich wieder etwas Normalität“, sagte Güttinger bei einem Pressetermin im Vorfeld der Messe in der Karthalle. Das Hygienekonzept überzeugte laut Peter Igel von der Wirtschaftsförderung im Rathaus auch die Stadt. „Es bietet beste Voraussetzungen für den Neustart“, sagte er. Hallenbetreiber Josef Scheibel freut sich auf die erste Messe seit Langem in seinem Haus und sagte Güttinger Unterstützung bei der Umsetzung von 2G-Plus zu. „Wir testen ohnehin laufend in unserer eigenen Teststation“, berichtete er – etwa die Besucher im Kart-Betrieb und die des benachbarten Corona Kinoplex. Der Test in der Karthalle kostet fünf Euro, im Drive-in-Testzentrum am Innovapark gibt es das Ergebnis kostenfrei.

Lesen Sie auch