Kein Fasching ohne Krapfen. Doch diese Saison ist etwas ganz Besonderes: Ein Besuch in der Irseer Bäckerei Koneberg.

18.02.2022 | Stand: 11:02 Uhr

Ein Krapfen muss milchkaffeebraun und auf der Rückseite druckempfindlich sein. Kriterien, die für Moritz Martin entscheidend sind. Er ist zwar erst 19 Jahre alt, aber ein alter Hase in der Produktion des Saisongebäcks. Als Geselle in der Bäckerei Koneberg in Irsee (Ostallgäu) fertigen er und seine Kollegen vor Fasching gut 10.000 dieser Teiglinge. Im Fett herausbacken, mit Süßem füllen. Immer wieder. „Ich mag sie nach wie vor“, sagt der Kemnater lachend.