Mini-Festival in Kaufbeuren: Das ist beim "Urlaub in Spitalien" geboten

Der Kaufbeurer "Altstadtsommer" pausiert dieses Jahr zwar, ein kleines Fesitval gibt es dennoch im Spitalhof. Am Samstag geht es nach "Spitalien".

26.07.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Entspannt und familiär, so beschreibt Ulli Martin das kleine Festival „Urlaub in Spitalien“ am Samstag, 29. Juli. Das Sommerfest findet rund um seine Bar Spital statt und soll „ein klassisches Umsonst und Draußen“ sein, sagt Martin. Dementsprechend gebe es weder Eintritt noch Bauzäune, jeder sei willkommen. Um 18 Uhr beginnt das Programm in der Kaufbeurer Altstadt.

Auf einer kleinen Bühne vor dem Kunsthaus werden zwei Bands auftreten, zudem gebe es draußen eine Bierbar und Cocktails im Spital, schildert der Veranstalter. Um das Essen kümmere sich das Lokal Dicker Hund. Draußen endet die Veranstaltung um 22 Uhr, in der Bar geht es bis 2 Uhr weiter. Zudem sind zwei After-Show-Partys geplant, im Roundhouse-Club und in der Bar Überflüssig.

Kaufbeurer Spitalhof wurde schon oft zum Festivalgelände

„Es wäre schade gewesen, den Spitalhof diesen Sommer nicht als Veranstaltungsort zu nutzen“, sagt Martin. Beim „Altstadtsommer“ wurde der Platz in den vergangenen Jahren jeweils für mehrere Tage zum Festivalgelände. Konzerte, Poetry-Slams und Angebote für Familien gingen über die Bühne. Doch dieses Jahr pausiert der „Altstadtsommer“, soll dafür aber 2024 umso größer zurückkommen. Das verkündeten die Organisatoren Markus Mölzer und Daniel Fischer kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion. Stattfinden soll das Festival dann auf acht verschiedenen Plätzen in der gesamten Stadt.

