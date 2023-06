Ministertreffen in Kaufbeuren - Wo ist mit Staus zu rechnen?

Ministerpräsident Markus Söder und sein Kabinett tagen am Dienstag, 26. Juni, in Kaufbeuren. Wie schätzt die Polizei die Verkehrslage ein?

26.06.2023 | Stand: 08:23 Uhr

Nun steht fest, was sich bereits angedeutet hat: Das bayerische Kabinett tagt am Dienstag, 27. Juni, in Kaufbeuren. Ein Schwerpunkt der Sitzung sollen die Auswirkungen des Klimawandels sein. Tagungsort von Ministerpräsent Markus Söder, seiner bis zu 17 Minister und Staatssekretäre ist das Grüne Zentrum. Dort sind seit 2018 das Amt für Ernährung, Landwirtschaft, und Forsten, die Staatliche Technikerschule für Ernährung und Versorgungsmanagement sowie der Maschinenring und der Bauernverband ansässig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.