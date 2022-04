Mister Parallelslalom macht den Unterschied - Tobias Schill mit Doppelerfolg

Tobias Schill vom SC Kaufbeuren sorgt im Teamwettbewerb der Skiliga Bayern für die entscheidenden Punkte. Der 15-Jährige siegt jeweils im fünften Lauf.

Einen erfolgreichen Abschluss der Skiliga Bayern gab es für Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren. Nach Platz drei im Einzelwettbewerb brachte der 15-jährige Kaufbeurer Slalomfahrer das Team Allgäu im Finale zum Sieg.

Bei der Skiliga Bayern messen sich Athletinnen und Athleten aller bayerischen Skigaue vom Allgäu über Bayerwald bis Werdenfels im Slalom, Riesen- und Parallelslalom. Beim letzten Einzelwettbewerb der Skiliga Bayern verbuchte Schill, der im Regionalkader Nord des Allgäuer Skiverbands unter Cheftrainer Herbert Konrad gefördert wird, einen besonderen Erfolg. Er fuhr in seiner Altersklasse U16 im Parallelslalom auf dem Sonnenbichl in Bad Wiessee auf Platz drei.

Kopfüber in den Schnee

Dass ihm dies gelang, war nach den Bildern des ersten Durchgangs nicht zu erwarten. Schill lieferte sich mit seinem Wettbewerber ein Kopf-an-Kopf-Rennen, als dieser plötzlich die Kontrolle verlor. Er geriet in den Lauf von Schill und fuhr ihm auf die Skier. Den zahlreichen Zuschauern stockte der Atem. Es kam zum Zusammenstoß und den 15-jährigen Kaufbeurer katapultierte es kopfüber aus den Skiern. Er rutschte im Steilstück weit ab und blieb zunächst benommen liegen. Zum Glück zog sich Schill keine Verletzungen zu und er erhielt einen Re-Start. Dabei fuhr er Laufbestzeit des ersten Durchgangs. Dank dieses dritten Platzes kletterte Schill zum Schluss in der Gesamtwertung auf Platz sechs in der AK U14/U16.

16 Teams im k.o.-Modus

Unter hervorragender Organisation des SC Reichersbeuern ging der Renntag am Sonnbichl weiter mit dem Mixed-Teamwettbewerb. Insgesamt 16 Teams aus ganz Bayern traten im k.o.-Modus gegeneinander an. Jedes Team besteht aus fünf Läufern, mindestens zwei davon Mädchen. Die Athleten der Teams treten in fünf Duellen gegeneinander an. Für jedes gewonnene Duell („Heat“) gibt es einen Punkt. Das Team, das drei oder mehr Punkte in den fünf Heats erzielt, hat die Runde für sich entschieden und kommt weiter. Zusammen mit Fabienne Beck (SC Ofterschwang), Isodora Wagner (RG Burig Mindelheim), Jonas und Kim-Noah Dehn (beide TSV Gestratz) war Tobias Schill (SC Kaufbeuren) jeweils als Schlussläufer für das Team Allgäu I am Start. Duell um Duell setzte sich Allgäu I durch, Runde um Runde arbeitete sich das Team voran. Im Halbfinale siegte Allgäu I klar gegen das Team Inngau und stand damit im Finale.

Die Favoriten setzen sich durch

Hier standen sich die zwei Favoriten gegenüber. Oberland I gegen Allgäu I hieß die Paarung. Die Spannung im Zuschauerbereich war deshalb groß. Doch nach vier Duellen stand es zwei zu zwei, die beiden Teams lagen gleichauf. Das letzte Duell musste entscheiden. Für Team Allgäu I stand Tobias Schill im Startgate, den Lauf mit 20 roten Toren vor sich. Im ersten Steilstück hatte Team Oberland einen leichten Vorsprung. Doch beim Übergang in den etwas flacheren Teil zog Schill wieder gleichauf. Angefeuert von den Zuschauern gaben die beiden Läufer alles, attackierten jedes Tor bis ins Ziel. Unter dem Jubel des Publikums stand fest: Tobias Schill machte den entscheidenden Punkt fürs Allgäu. Er kam mit einer Zeit von 24,80 Sekunden ins Ziel und war damit 13 Hundertstel schneller als sein Konkurrent. Der Sieg des Teamwettbewerbs der Skiliga Bayern ging damit ins Allgäu.

Der Trailer zum Krimi

In der Skiliga Bayern war dies nicht der erste Krimi dieser Art. Denn schon beim vorangegangenen Mixed-Teamwettbewerb am Tegelberg, den der SC Halblech mit großem Engagement ausgerichtet hatte, standen sich das Team Allgäu I und Oberland I beim Parallelwettbewerb im Finale gegenüber. Die Allgäuer waren in der Besetzung Constanze Hoffmann (RG Burig Mindelheim), Mattli Fersch (SV Hindelang), sowie Jonas und Kim Noah Dehn (TSV Gestratz) sowie Tobias Schill (SCK) angetreten.

Blaupause angefertigt

Wie bei einer Blaupause für das spätere Finale am Sonnenbichl stand es nach vier Duellen zwei zu zwei, sodass das letzte Duell entscheiden musste – in dem schon damals Schill gestanden hatte. Der 15-Jährige zeigte starke Nerven und brachte mit einer Laufzeit von 33,54 Sekunden den Sieg mit einem Vorsprung von 47 Hundertstel ins Ziel. Das erste Finale war damit für das Team Allgäu I gewonnen. Herbert Hörburger, Cheftrainer vom Regionalteam West-Allgäu, der die Allgäuer Mannschaft bei beiden Wettbewerben betreute, lobte die herausragende Teamleistung und kommentierte mit anerkennendem Schmunzeln: „Tobias ist Mister Parallelslalom.“