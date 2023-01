Kaufbeurer Paar reist mit dem Wohnmobil durch die USA

Kaufbeuren haben Lutz und Maria Tokumaru im Bryce Canyon Nationalpark in den USA in den Schnee geschrieben, nachdem sie auf ihrer Wanderung zuvor bereits an Rom, Paris, München und diversen Ländern vorbeigekommen sind, die andere Wanderer dort in den Schnee geschrieben haben. Die beiden sind seit dem Herbst mit ihrem Wohnmobil in Nordamerika unterwegs.