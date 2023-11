Mit Ehrgeiz und Magnetfeld zum Titel - Tim Lederer Meister im Bankdrücken

Tim Lederer ist deutscher Meister im Bankdrücken in seiner Alters- und Gewichtsklasse. Dabei trainiert der 18-jährige Oberbeurer für die Fußball-Karriere.

17.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Fußball ist die große Leidenschaft des 18-jährigen Kaufbeurers Tim Lederer. Ohne den Ballsport wären seine jüngsten Erfolge gar nicht möglich gewesen. Im Frühjahr schaffte er bei der Allgäuer Meisterschaft im Bankdrücken, ausgetragen im Jakob-Brucker-Gymnasium, einen Bayerischen Rekord. In der Gewichtsklasse bis 74 Kilo stemmte er 120 Kilo. Und seit Kurzem darf sich der Fachoberschüler zudem Deutscher Meister nennen.

Erste Schritte beim TSV Oberbeuren

In Landshut toppte er mit 122,5 Kilo, die er gestemmt hatte, alle anderen in seiner Gewichts- und Altersklasse. Dabei waren solche Titel gar nicht sein Antrieb, als er vor circa zwei Jahren erstmals in den Räumen des Athletik-Clubs Kaufbeuren (ACK) trainiert hat. Vielmehr wollte er „körperlich fit sein“ für den Fußball. Gegen den Ball tritt Tim schon, seitdem er vier Jahre alt ist. Seine ersten Schritte in Fußballschuhen machte er auf den Plätzen des TSV Oberbeuren.

Mit dem SVO in der Bezirksliga

Mit zwölf wechselte er in die Jugend des SVO Germaringen. Danach ging es für ihn bis in die Landesliga, die er mit der B-Jugend der SpVgg Kaufbeuren aufgemischt hat. Aktuell ist er Teil des Germaringer A-Jugend-Teams in der Kreisliga und hat jüngst erstmals mit der Ersten Mannschaft trainiert. „Mit 18 Jahren als Innenverteidiger in der Bezirksliga zu spielen, wäre schon cool“, sagt Lederer und träumt weiter: „Vielleicht schaffe ich es dann mit 20 in die Landesliga.“

Vom Keller zum ACK

Dieser Ehrgeiz, der Durst nach Siegen, er dürfte es auch sein, der Lederers Bankdrücker-Karriere befeuert hat. Vor seiner Zeit beim ACK trainierte er zusammen mit einigen Kumpels in den Kellerräumen seines Zuhauses. Irgendwann reichte das nicht mehr. Und über Freunde kam der Kontakt zum ACK zustande, also dorthin, wo der 18-Jährige inzwischen drei oder vier Mal pro Woche trainiert. Zusätzlich zu den Fußball-Trainingseinheiten. „Wer weniger macht, kommt eben nicht so weit“, sagt Lederer.

Bankdrücken ACK Tim Lederer Bankdrücken ACK Tim Lederer

Titelverteidigung oder Fußball

Und ähnlich wie im Fußball hat er auch im Bankdrücken ein klares Ziel. Sofern er auch im nächsten Jahr noch der A-Jugend angehört, – das hängt von der genauen Terminierung der deutschen Meisterschaft 2024 zusammen – will er seinen Meistertitel verteidigen. Eventuell dann auch in einer anderen Gewichtsklasse. Denkbar, dass er dann in der Gewichtsklasse bis 83 Kilo antreten will.

Ritual zur Regeneration

Vor wichtigen Wettkämpfen oder auch Fußballspielen hat Lederer übrigens ein ungewöhnliches Ritual. Er setzt sich auf eine spezielle Matte einer Firma, die bekannt ist für Magnetfeldtherapien. Nach Herstellerangaben soll sich dadurch die Blutzirkulation verbessern. Ob das wirklich stimmt, darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig, Lederer jedenfalls glaubt fest daran. „Ich habe das Gefühl, dass ich so auch schneller regeneriere“, sagt der 18-Jährige. Und gute Regeneration ist bei den Zielen, die er sich gesteckt hat, bekanntlich nie verkehrt.