Mit falschem Impfausweis in die Apotheke - 58-Jähriger erhält Quittung vor Gericht

58-Jähriger will sich offenbar ein digitales Corona-Zertifikat erschleichen und wird vom Amtsgericht zu 14.400 Euro Strafe verurteilt. Warum dem Mann das Einspruchsverfahren teuer zu stehen kommt.

26.09.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Mit einer echten Bestätigung über seinen Genesenen-Status und einem gefälschten Impfausweis erschien ein 58-jähriger Mann aus Baden-Württemberg im November vergangenen Jahres in einer Neugablonzer Apotheke und wollte sich offenbar für beide ein digitales Corona-Zertifikat ausstellen lassen. Beim Anblick des Impfpasses wurde die Apothekerin allerdings misstrauisch - unter anderem auch deshalb, weil als Ort der angeblichen Erst- und Zweitimpfung ein Impfzentrum in Kaiserslautern vermerkt war, obwohl es zur fraglichen Zeit problemlos möglich gewesen wäre, am jeweiligen Heimatort geimpft zu werden. Bei den anschließenden Ermittlungen erhärtete sich dann der Verdacht auf eine Straftat.

Der Mann erhielt daraufhin einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung, der auf 120 Tagessätze zu je 80 Euro lautete, insgesamt also auf eine Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro. Dass es für ihn jetzt im Einspruchsverfahren vor dem Amtsgericht mit 14.400 Euro deutlich teurer wurde, lag daran, dass sein tatsächliches Einkommen höher ist, als im Strafbefehl angenommen.

Obwohl die Richterin im Laufe der Verhandlung auf die Problematik hingewiesen und die Möglichkeit einer Einspruchsrücknahme in den Raum gestellt hatte, wollte der Verteidiger einen Freispruch erreichen. Er begründete dies damit, dass es seinem Mandanten in der Apotheke ausschließlich um die Ausstellung eines Genesenen-Zertifikates gegangen sei. Den falschen Impfausweis habe er zwar dabei gehabt und auch vorgelegt. Ziel sei aber nicht der Erhalt eines Impf-Zertifikats gewesen. Diese Argumentation zog bei der Staatsanwältin nicht. Für sie gab es im Plädoyer nur „einen einzigen Grund“, das gefälschtes Dokument mit in die Apotheke zu nehmen: nämlich die Absicht, über den Impf-Status zu täuschen, und so an ein digitales Zertifikat zu kommen. So sah es auch die Richterin in ihrem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist.

Der bislang unbescholtene Angeklagte hatte sich vor Gericht weitgehend bedeckt gehalten - anders als in seiner polizeilichen Vernehmung, in der er die Vorgeschichte laut dem ermittelnden Beamten wie folgt geschildert hatte. Im vergangenen Jahr habe er sich aus beruflichen Gründen regelmäßig testen lassen müssen. Bei einem solchen Termin habe ihn dann eine Person angesprochen und gefragt, ob er sich die Prozedur nicht künftig ersparen wolle. Auf einem Parkplatz habe ihm eine Frau dann gegen Zahlung von 200 Euro einen falschen Impfpass ausgehändigt. Den Erwerb der Fälschung räumte der Angeklagte nun auch in seinem Schlusswort ein. Er begründete dies damit, dass seinerzeit eine Impfpflicht im Raume gestanden sei und er Bedenken bezüglich möglicher gesundheitlicher Folgen gehabt habe.