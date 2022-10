Mit Gelassenheit ins Ungewisse - die DJK vor der kommenden Spielzeit

DJK Kaufbeuren startet mit traditionell erneuerter und kleiner Mannschaft in die Saison der Bezirksoberliga im Basketball – Allgäuer Derby zum Auftakt: Aufsteiger Buchloe kommt.

Ein Maskottchen hatte die DJK Kaufbeuren bislang noch nicht. Das Murmeltier würde sich mittlerweile aber durchaus anbieten. Denn in den Augen von Trainer Isidoro Peronace grüße es zumindest jährlich bei den Kaufbeurern – immer um diese Jahreszeit pünktlich zum Saisonstart: „Es ist die altbekannte Leier: Die Vorbereitung war ziemlich durchwachsen, der Kader ist eigentlich zu dünn besetzt und wir wissen nicht wirklich, wo wir stehen. Und irgendwie klappt es dann doch immer wieder.“

An das Chaos gewöhnt

Klingt nach Verdruss. Aber weit gefehlt. Auch vor dem Auftakt in seine bereits elfte Saison als Coach der ersten Mannschaft brennt der 45-jährige Deutsch-Italiener. Erst kürzlich wurde er als Abteilungsleiter der DJK-Basketballer wiedergewählt. Es ist vielmehr die Gelassenheit, die aus dem erfahrenen Cheftrainer spricht: „Ich gehe das inzwischen ganz entspannt an – auch wenn wir nicht gerade ideal vorbereitet sind. Schlaflose Nächte bereitet mir da nichts mehr. Es darf halt einfach mit Verletzungen nicht viel passieren.“ Mit elf Spielern ist seine Mannschaft traditionell am unteren Limit aufgestellt.

Abgänge und Ungewissheiten

15 Spieler würde er sich für eine Bezirksoberliga-Saison samt Pokalrunde wünschen – seit Jahren unrealistisch bei der DJK. Eigentlich sind es auch nur zehn Akteure, da Simone Ferrara noch monatelang wegen einer rüden Attacke auf einen Gegenspieler im letzten Spiel der Vorsaison gesperrt sein wird. In welchem Umfang die beiden Routiniers Krzysztof Kaczmarek und Willi Dressler aus beruflichen und familiären Gründen zur Verfügung stehen werden, birgt zudem ein dickes Fragezeichen. Dogan Yalcin musste seine aktive Laufbahn aufgrund seiner Verletzungsgeschichte beenden, Sebastian Deuschl studiert ein Semester in den USA.

Verstärkung aus der Bayernliga

Und da in dieser Spielzeit nach einjähriger Abstinenz auch wieder eine zweite DJK-Mannschaft in der Bezirksklasse Süd an den Start gehen wird, ist die Nachwuchsriege zum Großteil dorthin abgewandert, um mehr Zeit auf dem Spielfeld zu erhalten. „Wir werden diese Jungs aber immer wieder brauchen und einbinden. Wenn es notwendig wird, muss der eine oder andere auch wieder hochgezogen werden“, kündigt Peronace an. Mit den beiden Rückkehrern Dominik Titz und Mario Smith, die beide zuletzt in der Bayernliga – Titz in Landsberg und Smith bei Heising-Kottern – aktiv waren, gewinnt der DJK-Kader allerdings auch deutlich an Qualität hinzu. „Wir haben eine kleine, aber gute Mannschaft, wenn eben alle gesund bleiben. Längere Ausfälle können wir uns nicht leisten“, sagt der Trainer.

Eine Pleite macht noch keine Saison

Ein Warnzeichen in diese Richtung sollte bereits das einzige Testspiel geliefert haben: Mit nur sieben Spielern im Aufgebot setzte es gegen Heising-Kottern eine deftige 47:70-Pleite. Doch auch das lässt Peronace relativ kalt – „lediglich ein Trainingsspiel zum Reinkommen, wenig aussagekräftig“. Für Sorgenfalten sorgt da schon eher die Situation in Sachen Trainingshalle. Nachdem die Vorbereitung in der angestammten Schraderhalle noch begonnen hat, musste diese Mitte September geräumt werden – sie wird nach dem baldigen Abriss über zwei Jahre neu gebaut.

Langes Warten auf die Halle

Eine „Ersatzhalle“ gibt es derzeit unter anderem an der Realschule, doch dort fehlt neben Platz etwa auch die Dreierlinie. „Die Voraussetzungen könnten besser sein, aber wir werden das Beste daraus machen“, versichert Peronace glaubhaft. Ziel sei es unter diesen Bedingungen wie meistens, erst einmal die Bezirksoberliga zu halten, damit man der Jugend, die gerade kräftig wächst bei der DJK, eine langfristige Perspektive in Schwabens höchster Spielklasse aufzeigen kann: „Wir müssen abwarten, wie wir dastehen, wie die Liga dasteht und dann sehen wir, wo die Reise hingeht.“

Endlich wieder Derby

Erste Station auf selbiger ist das Heimspiel am Samstag, 15. Oktober, gegen den Aufsteiger VfL Buchloe ab 19.30 Uhr in der Schelmenhof-Halle. Der VfL rückte nach dem Rückzug der Schanzer Baskets Ingolstadt vor Saisonbeginn noch nach. „Ein Allgäuer-Derby zum Auftakt hat schon was“, meint Peronace. Die Buchloer mit ihrer seit Jahren gut eingespielten Mannschaft dürfe man keinesfalls unterschätzen – diese Kontinuität hätten sie seinen Schützlingen jedenfalls voraus.

Ein Saisonstart ins Ungewisse – nichts Neues für die DJK. Wenn auf das jährlich grüßende Murmeltier wirklich Verlass ist, dann werden die Kaufbeurer am Ende dieser Spielzeit auch gar nicht so schlecht platziert sein.