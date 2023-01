Schülerinnen begeistern mit ihrer Show am Marien-Gymnasium Kaufbeuren 400 Gäste

Bis auf den letzten Stuhl besetzt war die Halle bei der Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums. Warum das Publikum am Ende eine Zugabe forderte.

Am Ende forderten die 400 Zuschauerinnen und Zuschauer – die Halle war bis auf den letzten Stuhl besetzt – eine Zugabe. Nicht nur die Schülerinnen des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterten bei ihrer Sportgala.

Lehrkräfte tanzen in Bademänteln

zum Finale gab es auch eine Tanzperformance der Lehrkräfte, die in Bademäntel gehüllt die Turnhalle West enterten. „Spot an“, die Mäntel fielen und darunter offenbarten sich individuell gestaltete Kostüme. Mit einem Discotanz aus den Siebzigern infizierten sie ihr Publikum mit dem Saturday Night Fever – und die Gala endete mit Standing Ovations.

Spenden werden für guten Zweck gespendet

Man wolle nicht nur unterhalten, sondern auch soziales Engagement zeigen, die Spendeneinnahmen aus der Veranstaltung kommen der Aktion Sternstunden zugute, so Schulleiterin Christine Frank.

Astrid Schober, Sportlehrerin und Fachschaftsleiterin, berichtete vom monatelangen Training für den großen Tag. Der Erfolg der Gala sei ein Produkt fantastischer Teamarbeit der Schülerinnen, Lehrkräfte, Schulleitung und technischem Personal. Zudem arbeite man in einer Kooperation mit dem Tanzstudio „Dance Solution“ zusammen, die sich an der Gala mit Modern Dance beteiligte.

Fasziniert vom Gegensatz zwischen Dunkelheit und Licht

Als Moderator verstand es Michael Bauer, stellvertretender Rektor, das Publikum mit einzubinden. Er „heizte“ an und kündigte launig die 23 Programmpunkte an, die die Schülerinnen einstudiert hatten. Eine besondere Faszination erzielten die Vorführungen durch den Gegensatz von Dunkelheit und Licht. Da schlüpfte Bauer aus der Dunkelheit in den grellen Scheinwerfer und wurde von der strahlenden Emma als Co-Moderatorin erwartet.

Trampolin, Hula-Hoop-Reifen, Skateboards und Inline-Skates

Jubel erstürmte die Halle als die Achtklässlerinnen, in der Dunkelheit verborgen, Lichter tanzen ließen. Akrobatisch ging es auf dem Trampolin, mit Hula-Hoop-Reifen, Skateboards und Inline-Skates zu. Geradezu gefährlich wirkte die etwa fünf Meter hohe Standleiter an deren Außenseiten Schülerinnen unter großem Beifall Gymnastikfiguren zeigten, während andere mit Flic-Flacs über die Bühne wirbelten.

Nach so viel leuchtendem Spektakel werden sich einige auf dem Nachhauseweg heimlich umgedreht haben – um nachzusehen, ob sie vielleicht von tanzenden Lichtern begleitet werden.