Mitten im Inferno: So helfen Drohnen der DLRG Kaufbeuren-Ostallgäu bei Rettungseinsätzen

Die DLRG-Drohnengruppe rückt im Notfall in Kaufbeuren und im Ostallgäu aus. Wie Bilder aus der Luft Feuerwehr und Polizei unterstützen.

15.08.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Die beiden Männer in rot-gelb-grauer Einsatzkleidung stehen abseits des Infernos. Doch auf ihrem Bildschirm zeigen sich Bilder direkt aus der Flammenhölle. Gefilmt von der Wärmebildkamera einer fliegenden Drohne aus einer Position, die jede Einsatzkraft in Gefahr bringen würde. „Mit den Bildern helfen wir der Feuerwehr, die Flammen gezielt zu löschen“, sagt Pilot Sven Engler. Drohnenbilder orten Menschen in Gefahr und helfen den Rettungskräften, Gefahrenlagen auszuloten. Bei diesem Brand gilt es zudem, die Standfestigkeit eines Tankbehälters im Obergeschoss des Gebäudes einzuschätzen.

Hier gibt's ein Video von bisherigen Einsätzen: Großbrand auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren

Engler ist Leiter der Ortungsgruppe bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Kaufbeuren-Ostallgäu. Mit seinem Stellvertreter Mario Künne war er beim Großbrand des Hauberrisserhauses Anfang Juni in Kaufbeuren. Ein verwinkelter historischer Gebäudekomplex mit mehreren schwer zugänglichen Brandherden und einsturzgefährdet.

Sven Engler (links) und Mario Künne helfen mit ihren Drohnen aus der Luft. Bild: Künne/DLRG

Immer häufiger setzen Feuerwehren, die Polizei und Umweltbehörden auf die Hilfe aus der Luft, auf Standfotos und Filme, auf Wärmebilder und reale Aufnahmen. Die Drohnengruppe der DLRG eilt zu Großbränden, zu Suchaktionen, wenn Patienten und Bewohner aus Kliniken oder Senioreneinrichtungen vermisst werden, wenn Gewässer verschmutzt oder Flächenbrände ausgebrochen sind. Im Kern geht es darum, die Quellen der Verunreinigung auszumachen, Brandherde und Glutnester zu finden - und immer wieder Menschenleben zu retten. Etwa ein Jahr setzen Künne und Engler ihre beiden Fluggeräte ein, fünf Einsätze zu jeder Tages- und Nachtzeit hatten sie bereits.

„Wir rücken immer aus, wenn man uns ruft“, sagt Engler. „Und immer ehrenamtlich.“ Nach und nach spricht es sich bei den Blaulichtorganisationen zwischen Buchloe und Füssen herum, welche Ergebnisse die DLRG-Drohnen aus der Luft liefern. „Hervorragende Wärmebilder, mit denen man anhand der Temperatur unterscheiden kann, ob am Boden ein Mensch oder ein Hase läuft“, sagt Künne. Die farbliche Abstufung von echtem Licht und Wärme, das Bewegungsprofil und die genaue Position sind bei der Vermisstensuche wichtig, um die Helfer oder eine Rettungshundestaffel am Boden zu der gesuchten Person in Not zu lotsen oder Einsatzstellen auszuleuchten. „Aus der Luft könnten wir jeden einzelnen Finger eines Menschen sehen“, sagt Künne.

Engler und Künne haben Ausbildungen zu Drohnenpiloten durchlaufen, deren Themenbandbreite von Meteorologie über technisches Wissen bis zum Luftrecht reicht. „Wichtig sind vor allem Praxis, Taktik und Ortskenntnis“, sagt Künne. Die Thermik über extrem heißen oder kalten Oberflächen stelle hohe ’Anforderungen an den Piloten. Im Winter bei eisigen Temperaturen seien die Akkus schneller leer. Nachteinsätze gelten als heikel. „Wir fliegen ja nicht mit Radar“, sagt Engler. Luftkarten, ein Nachtsichtgerät und gutes Auge müssten für die Orientierung an Stromleitungen und Bäumen vorbei reichen.“

Einen Absturz will sich jedenfalls kein Pilot leisten. Die kleine Drohne kostet bis zu 8000, die große bis zu 30.000 Euro. Trotz der Kosten gäbe es Situationen, in die DLRG-Piloten ihre Geräte opfern, bevor Menschen ihr Leben gefährden. „Bei einem Großbrand oder Gefahrgutunfall würde man wohl eher die Havarie einer Drohne in Kauf nehmen als einen Helikopter zu verlieren“, sagt Künne.

Bei Alarmierungen steht der Drohnengruppe an ihrem Kaufbeurer Standort ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung, die rollende DLRG-Einsatzzentrale der Unterstützungsgruppe. Dort werden die Drohnen sowie Zubehör wie Monitore, Kabel, Fernsteuerung, Stromversorgung und Akkus in einem Koffersystem verstaut. Der DLRG-Kreisverband plant, seine Einheiten aus der Rettungshundegruppe und der Drohnengruppe um eine Unterwasserdrohne zu ergänzen. Da die Ausrüstung über Spenden finanziert wird, freuen sich Engler und Künne über Unterstützer.