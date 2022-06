Modellbahnen, Infostände, Zugtaufe: So feiert Kaufbeuren seinen Bahnhof

Vor 175 Jahren nahm erstmals eine Eisenbahn Kurs auf Kaufbeuren. Das wird am Samstag und Sonntag beim Bahnhofsfest gefeiert.

25.06.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Das Kaufbeurer Eisenbahn-Jubiläum wird an diesem Wochenende mit einem großen Bahnhofsfest gefeiert. Eine große Modelleisenbahnschau in der Expressguthalle, Führungen in der Stadt und Infostände auf dem Bahnhofsvorplatz machen das Programm am Samstag und am Sonntag aus.

Höhepunkt ist am Sonntag, 25. Juni, um 14 Uhr die bislang in Deutschland einmalige Doppeltaufe zweier Züge – ein roter der Deutschen Bahn und ein blau-weißer der Bayerischen Regiobahn, die künftig unter dem Namen „Kaufbeuren“ durchs Allgäu rollen werden. Die Idee dazu entstand in einem Gespräch zwischen dem Kaufbeurer Landtagsabgeordneten und Stadtrat Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Mitgliedern der Eisenbahnfreunde Kaufbeuren, so der Vereinsvorsitzende Markus Peschel.

Pohl habe Kontakt zu den Bahngesellschaften aufgenommen und sich für die Doppelzugtaufe engagiert. Die Zusage beider Bahnunternehmen spiegle die Vielfalt im Bahnland Bayern wider und repräsentiere das Zusammenwirken der Verkehrsbetriebe. Solch ein gemeinsames Ereignis gab es deutschlandweit bislang noch nie – umso mehr freuen sich die Initiatoren, dass diese Premiere in Kaufbeuren stattfindet. Die beiden Züge können nach der Taufe besichtigt werden – auch auf dem Lokführersessel können Interessierte Platz nehmen. „Wir freuen uns auf viele Besucher und darüber, dass eine solche Veranstaltung nach zwei schwierigen Jahren wieder möglich ist“, sagt Peschel.

Das gesamte Programm des Bahnhofsfestes finden Sie hier im Internet.