Modern und kompakt: Feuerwehr Kaufbeuren nimmt neues Fahrzeug in Betrieb

Die Freiwillige Feuerwehr hat ein neues Löschfahrzeug offiziell in Betrieb genommen. Wo der Wagen vor allem eingesetzt wird.

07.06.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Offiziell in Betrieb nahm die Feuerwehr ihr neues Löschfahrzeug LF 10 beim Festakt im Feuerwehrhaus anlässlich der Amtsübergabe von Stadtbrandrat Helmut Winkler an Christian Martin. Drei Jahre, so Winkler, habe man gemeinsam auf die Beschaffung des neuen Fahrzeugs hingearbeitet und dessen Konfiguration auf Kaufbeurer Bedürfnisse zugeschnitten. Das moderne, kompakte Fahrzeug sei für den innerstädtischen Einsatz vorgesehen. Mit den gleichen Fahrzeugen, allerdings in einer Allrad-Version, sollen alle Wachen ausgestattet werden.

