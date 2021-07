Der Türkisch-Islamische Kulturverein möchte seine Moschee in Kaufbeuren verlagern. Nun hat er seine Bauvoranfrage zurückgezogen. Was dahintersteckt.

08.07.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Zurückgezogen hat der Türkisch-Islamische Kulturverein seine Bauvoranfrage für ein Kulturzentrum in einem Gewerbebau in der Neugablonzer Dessestraße. Das gab Oberbürgermeister Stefan Bosse zu Beginn der Bauausschuss-Sitzung in Kaufbeuren am Mittwoch im Stadtsaal bekannt. Die Eigentümer des Gebäudes hätten offensichtlich andere Pläne, sagte Bosse.