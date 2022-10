MSC Kaufbeuren feiert Jubiläum - und schwärmt von einstigen Rennen

Mitglieder blicken auf großartigen Veranstaltungen in 100 Jahren Vereinsgeschichte wie dem Auerbergrennen. Die Zukunft gehört dem E-Sport.

100 Jahre MSC Kaufbeuren – und es gab viel zu berichten: Mit viel Wehmut blickten die meisten Redner auf die großen Veranstaltungen des Motorsportclubs Kaufbeuren zurück, als noch Auerbergrennen (1967-1987) und legendäre Flugplatzrennen (1971,72,83 und 84) möglich waren. Wolfgang Epple, der ehemalige Vorsitzende, schilderte in seinem Rückblick die großen Momente in dieser Zeit und schwärmte davon, dass in dieser Zeit nicht nur große sportliche Erfolge für den MSC eingefahren wurden, sondern dass die Rennen einen großen Beitrag für das Image der Stadt Kaufbeuren als Sportstadt geleistet hätten.

250.000 Zuschauer

Die Auerbergrennen zogen in Summe immerhin mehr als 250.000 Zuschauer in unsere Region betont Epple. Der Rückhalt für diese Veranstaltungen sei in der Bevölkerung aber nach und nach weniger geworden und habe dazu geführt, dass auch der Stadtrat und die Verantwortlichen des Flugplatzes ihre Unterstützung eingestellt haben.

OB ermutigt den Verein

Diesen Paradigmenwechsel griff auch Oberbürgermeister Stefan Bosse in seiner Würdigung für den Verein auf und ermutigte die Verantwortlichen, sich auf den Zeitenwechsel und die neuen Technologien einzulassen und den Verein und seine Angebote lebendig zu halten. Ehrenamtliches Engagement und Vereinsarbeit seien extrem wichtig. Die letzten zwei Coronajahre haben hier zu einem starken Rückgang geführt. Die Lücken müssen wieder aufgefüllt werden mit möglichst vielfältigen Angeboten, sagte Bosse.

ADAC schwärmt vom Flugplatzgelände

Martin Krisam, Vorstandsmitglied im ADAC Südbayern und dort zuständig für die Ortsclubs, gratulierte im Namen des ADAC zur Einhundertjahrfeier, die in diesem Jahr auch die Clubs von Landshut und Straubing feierten. An den Oberbürgermeister gewandt brach er eine Lanze für die tollen Möglichkeiten, die das Flughafengelände für Rennsportgroßveranstaltungen böte. Hier könnte man doch wieder anknüpfen und über Rennformate mit Fahrzeugen der neuen Generation nachdenken. Das täte der Stadt als Veranstaltungsort gut und die neuen Technologien würden damit ebenfalls gefördert.

Wolfgang Epple und Herbert Seidl (von links) nehmen die Urkunde zum 100-jährigen Bestehen von Martin Krisam entgegen.

Krisam überreichte an Wolfgang Epple und Herbert Seidl, der seit Februar den Vorsitz des Vereins übernommen hat, das goldene Ewald Kroth-Abzeichen für langjähriges ehrenamtliches Engagement im Motorsport. Der Verein hat aktuell 111 Mitglieder und widmet sich verstärkt der Förderung des Jugendkartsports.

Simulator von der Hochschule

Für die Vereinsjugend war die Hauptattraktion des Abends ein Fahrsimulator, der auf Initiative von Sebastian Köhler vom Rennteam der Hochschule Kempten zur Verfügung gestellt wurde. Maxim (16), Marcel (16), Mark (14) und Philipp (12), alle aktive Kartfahrer im Verein, konnten ein virtuelles Auerbergrennen, das Köhler extra programmiert hatte, auf dem Simulator bestreiten. Auf die Nachfrage, ob denn Benzin oder Elektrokarts besser sein, waren sich alle vier sofort einig, dass zwar die Beschleunigung bei den E-Karts besser sei, aber dennoch das echte Renngefühl nur bei einem Verbrenner entstehen würde.

E-Karts derzeit nicht finanzierbar

Herbert Seidl erklärte aber, dass der Verein gerne mehr E-Fahrzeuge für seine Jugendlichen zur Verfügung stellen würde, mit denen sie dann auch an großen Meisterschaften teilnehmen könnten – aber das sei derzeit nicht zu finanzieren. „Wir bräuchten da etwa 25.000 Euro, um wettbewerbstaugliches Material anzuschaffen. Offen für den Technologiewechsel sind wir als Verein auf jeden Fall“, betont Seidl.