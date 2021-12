Museum Zeiler in Irsee steht wieder Besuchern offen

Die Kinder von Peter Zeiler haben sein Anwesen in Irsee wieder zu einem Ort für Ausstellungen gemacht. Zum Neustart gibt es eine umfassende Retrospektive.

Bis zuletzt wirkte und arbeitete Peter Zeiler in seinem Haus im Eichenweg in Irsee. Am 26. Januar dieses Jahres verstarb er im Alter von 90 Jahren in dem Gebäude, das er schon zu Lebzeiten zu einem Museum für seine Kunst gemacht hatte. Dieses Vermächtnis nahmen seine Kinder Io und Florian ernst – und machten sich an die Arbeit. Sie sortierten und ordneten den immensen künstlerischen Nachlass von Peter Zeiler aus Tausenden von Drucken, Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen und eröffneten im Erd- und Obergeschoss des Gebäudes sowie im weitläufigen Garten das „Museum Zeiler“ (aufs Neue).