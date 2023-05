Musikkapelle Ingenried spielte schon Ständchen für den Prinzregenten

Die Ingenrieder Kapelle feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Bei den Festtagen vom 12. bis 14. Mai gibt es auch eine anschauliche Zeitreise ins Gründungsjahr 1873.

Der Schulmeister Bartholomäus Demmler, ein Freund der Blasmusik, gründete im Jahr 1873 mit weiteren acht Ingenriedern und Irpisdorfern eine Musikkapelle. Zur damaligen Zeit war dies eine Besonderheit für eine kleine bäuerliche Dorfgemeinschaft. 150 Jahre später ist der Musikverein Ingenried nicht mehr aus dem Dorfleben des Pforzener Gemeindeteils wegzudenken. Für die Feier des Jubiläums haben sich die Musikerinnen und Musiker, aber auch viele weitere Beteiligte aus Ingenried etwas Besonderes einfallen lassen. Bei den Feierlichkeiten, die von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Mai, über die Bühne gehen, wird es eine Zeitreise zurück ins Gründungsjahr der Kapelle geben. Unter Federführung von Bertlies Adler heißt es am Sonntag ab circa 11 Uhr „Handwerk anno 1873“. Mitwirkende in historischen Kostümen werden demonstrieren, wie damals getöpfert, Schafwolle gesponnen, Hanfstricke hergestellt oder Holz bearbeitet wurde. Doch die Besucher beim Jubiläumsfest können nicht nur zuschauen, sondern auch selbst Hand anlegen: beim Melken mit der Hand, beim Sägen eines Baumstamms und beim Schälen von Holzstangen. Die, die sich dabei am geschicktesten anstellen, werden bei der Siegerehrung ab etwa 16 Uhr mit Preisen ausgezeichnet. Es winkt unter anderem eine – allerdings ganz moderne – Motorkettensäge. Ansonsten aber „gilt ein Plastikverbot“, sagt Adler lachend. Für Kinder und Familien steht ein Zelt bereit, in dem Märchen erzählt werden und gemeinsam gesungen wird. Es sei schon ein Kraftakt für den kleinen Ort, solch ein Programm zu stemmen. Aber sehr viele Einwohner hätten sich gleich begeistert von der Festplanung und insbesondere dem Zeitreise-Projekt gezeigt. „Ingennried ist schon ein cooles Dorf“, so Adlers Fazit.

Die "Martinsbläser" wollen optisch und akustisch so Auftreten wie die Grundungsmitglieder der Ingenrieder Kapelle

Auch musikalisch soll es am Festsonntag historisch korrekt zugehen. Die „Martinsbläser“, eine kleine Besetzung der Ingenrieder Kapelle, wollen dann optisch und akustisch so auftreten wie es die Gründungsmitglieder Bartholomäus Demmler, Ignaz Lipp, Wendelin Lipp, Josef Feneberg, Michael Feneberg Anton Stenzer, Lorenz Altthaler, Josef Huber und Franz Reisach getan haben. Die ersten 25 Jahre der Kapellengeschichte war Demmler der Leiter der Musiker, die noch hauptsächlich zu kirchlichen Anlässen spielte. 1898 setzte sich der Gründer zur Ruhe, der Irpisdorfer Schreiner Josef Huber übernahm für die nächsten 15 Jahre den Dirigentenstab und schrieb selber einige Notenbüchlein. Eine besondere Ehre für die Kapelle war ein Auftritt bei der Geburtstagsfeier des Prinzregenten Luitpold. Trotz der Unterbrechungen der Vereinsgeschichte durch die beiden Weltkriege ging es immer wieder weiter mit der Ingenrieder Kapelle – auch wenn 1945 die Noten auf selbst gefertigtes Linienpapier notiert werden musste, weil es keines zu kaufen gab. 1948 trat die Kapelle, mittlerweile auf zwölf Musiker angewachsen, dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) bei. Ab den 1960er Jahren beteiligte sich das Blasorchester immer wieder und immer wieder auch sehr erfolgreich an Wertungsspielen und Wettbewerben in der Region, aber auch in München oder Tirol. 1966 wurde aus der Kapelle dann der Musikverein Ingenried mit damals 130 aktiven und passiven Mitgliedern. Zum ersten Vereinschef wählten diese Paul Kastello. 1974 erhielt die Musikkapelle die Pro-Musica-Plakette für 100 Jahre ununterbrochene musikalische Tätigkeit. 2017 war der Musikverein Ingenried Ausrichter des 60. Musikfestes im ASM-Bezirk Kaufbeuren. Im Jubiläumsjahr zählt die Kapelle 45 Musikerinnen und Musiker.

Das Programm beim Jubiläumsfest des Musikvereins Ingenried

Der Musikverein Ingenried feiert sein 150-jähriges Bestehen im und um den Stadel der Familie Lang am Ortsausgang Richtung Baisweil. Folgendes Programm ist vorgesehen:

Freitag, 12. Mai: 20 Uhr, Jugendabend unter dem Motto „Der Stadel rockt!“ mit den Bands Jerome’s Jukebox und Sin Goblin.

Samstag, 13. Mai: 20 Uhr, „Blasmusikparty für Jung und Alt“ mit den Musikvereinen Baisweil und Pforzen.

Sonntag, 14. Mai: 10 Uhr, Feldmesse mit anschließendem, kurzem Festakt. Im Stadel spielen dann die Musikkapelle Zaisertshofen, die Mühlbachtaler Jungmusikanten und der Musikverein Schlingen zu Frühschoppen, Mittagstisch und Kaffee und Kuchen auf. Im Außenbereich sind unter dem Motto „Ingenried anno 1873“ Wettbewerbe wie Melken, Sägen und Hobeln sowie Angebote für Familien und Kinder (Märchenerzählen, Singen) geplant.



