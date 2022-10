Musikschule Kaufbeuren lehrt einzigartiges Fach

Als erste Musikschule in Bayern beitet die Kaufbeurer Einrichtung Unterricht in javanischem Gamelan an. Möglich machen dies Instrumente des Puppenspielvereins.

04.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In diesem Schuljahr steht bei der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule in Kaufbeuren erstmals ein ganz besonderes Unterrichtsfach auf dem Stundenplan: das Spiel auf javanischen Gamelan-Instrumenten. Diese stammen aus den Beständen des aufgelösten Puppentheatermuseums und wurden der Musikschule vom Puppenspielverein als Dauerleihgaben zur Verfügung gestellt. Museumsgründer Alois Raab hat in den 1980er Jahren alle wichtigen Instrumente eines Gamelan-Orchesters erworben und in seine Sammlung integriert.

In Indonesien wurde das Gemelanspiel zu einer hochstehenden Orchestermusik

Die Kaufbeurer Musikschule Kaufbeuren sei die erste in Bayern und die zweite in Deutschland, die Unterricht und Workshops zu dieser südostasiatischen Musik anbietet, berichtet Schulleiter Martin Klein. Gamelan ist eine äußerst flexible Ensemblemusik für Gruppen von sechs bis 30 Spielern. Ihr Ursprung liegt in Indonesien auf den Inseln Java und Bali, wo sich das Gamelanspiel zu einer hochstehenden Orchestermusik entwickelt hat. Dabei werden die westlichen Pfade von Dur und Moll verlassen und die exotischen Tonskalen Pelog und Slendro führen in eine andere Art des Klanghörens hinein. Gamelan setzt keine Notation voraus, sodass die Aufmerksamkeit der Musiker auf das Aufeinanderhören und -reagieren gerichtet bleibt.

Workshops mit international bekannten Experten und regelmäßiger Unterricht

Im November, im März und Juni bietet die Musikschule Wochenendworkshops mit international bekannten Experten an. Vorkenntnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht erforderlich. Den Auftakt macht der Musikwissenschaftler und ehemalige Leiter des Münchener Instrumentenmuseums Andras Varsanyi, der am 12. und 13. November einen Einstiegsworkshop leiten wird. Schulleiter Klein, der selbst eine Gamelan-Ausbildung in Indonesien erhalten hat, wird zudem jeden Mittwoch Abendkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. Die Anschaffung eines eigenen Instrumentes und Übezeiten zu Hause sind dafür nicht erforderlich.

Wo kann man sich informieren und anmelden?

Anmeldungen sind ab sofort im Büro der Musikschule, Telefon 08342/437-290, möglich. Fragen zum Gamelan-Unterricht beantwortet Schulleiter Martin Klein, Telefon 08341/437-291.

