Mykhailo Uminskyi gewinnt Creti Cup - Athlet der TGA holt dritten Titel in kurzer Zeit

Erneut Gold für die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu durch den ukrainischen Kriegsflüchtling. Uminskyi siegt im Finale gegen Teamkollege Yehor Naipak.

06.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Mykhailo Uminskyi, der seit einigen Wochen für die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu (TGA) startet und in Schwangau wohnt, hat in der Klasse Jugend C bis 39 Kilo beim Creti Cup seinen dritten Titel in zwei Monaten gewonnen. Der Pokal in Tübingen ist eines der ältesten Turniere in Europa.

Aus Kharkov nach Marktoberdorf

Nachdem Uminskyi seinen Vorkampf und dann das Halbfinale in einem „harten Match“ gewonnen hatte, stand er seinem Freund aus der Ukraine, Yehor Naipak, gegenüber. Beide kommen aus demselben Club aus Kharkov und bereiteten sich zusammen bei der TGA bis einen Tag vor dem Turnier vor – in der Gemeinschaft trainieren auch Sportler aus Kaufbeuren und der Umgebung.

Renommierte Trainerin aus der Ukraine

Als Coach fungierte erneut von Mariia Leliukh aus Kharkov, die inzwischen in Schwangau lebt. Sie hatte selbst einige internationale Wettkampferfolge und führt in der Ukraine einen sehr erfolgreichen Club. Inzwischen bietet Leliukh auch in Schwangau Taekwondo-Kurse an. Allesamt versuchen das beste aus ihrer Lage zu machen, da ihr Land von Russland überfallen wurde und der Krieg kein Ende nimmt.

Erst Ochsenhausen dann Porec

Als Nächstes geht es mit dem Team der TGA in zwei Wochen zum Bayernpokal nach Ochsenhausen. Nach diesem letzten Wettkampf vor den Sommerferien gibt es noch eine Gürtelprüfung bei der TGA, ehe dann die Fahrt in das alljährliche stattfindende Powercamp im kroatischen Porec ansteht.