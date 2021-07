Für den Ausbau muss am Ende kein Kaufbeurer Anlieger mitbezahlen. Zum Ärger der Stadträte gibt der Freistaat keinen Zuschuss

07.07.2021

Es war das Landtagswahlkampf-Thema 2017/18: Der Streit, ob die Bürger für den Ausbau von bestehenden Ortsstraßen mitbezahlen sollen oder nicht. Die Freien Wähler machten sich dafür vehement stark und am Ende setzten sie sich mit dieser Forderung durch. Die sogenannte Strabs wurde noch vor der Wahl von der CSU-Staatsregierung rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschafft. Das führte vielerorts zu Ungerechtigkeiten – so auch beim Ausbau der Fußgängerzone in Kaufbeuren.