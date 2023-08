Nach Beißattacke in Kaufbeuren: Peta fordert Hundeführerschein in Bayern

Die Tierrechtsorganisation Peta reagiert auf einen Vorfall in Kaufbeuren. Was eine Allgäuer Hundetrainerin zu dem Appell der Tierschützer sagt.

23.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nach dem Angriff eines Hundes in Kaufbeuren hat sich die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort gemeldet. Als eine 57-Jährige kürzlich mit ihren beiden Hunden an der Mindelheimer Straße unterwegs war, ist plötzlich ein nicht angeleinter Hund auf eines ihrer Tiere losgegangen.

Weil die Halterin dazwischen ging, verbiss sich der fremde Hund laut Polizei in ihrem Unterarm und fügte ihr eine stark blutende Bisswunde zu. Auch einer ihrer Hunde erlitt durch den Angriff Verletzungen und wurde in einer Tierklinik behandelt. Gegen die 33-jährige Halterin des angreifenden Hundes wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Angesichts dieses Vorfalls fordert Peta die Landesregierung in einer Pressemitteilung dazu auf, umgehend den sogenannten Hundeführerschein in Bayern einzuführen.

Peta: Problem liegt meist nicht beim Hund, sondern beim Halter

„Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Viele Halterinnen und Halter können das Verhalten, die Signale und die Körpersprache ihres Vierbeiners nicht richtig deuten und einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier“, wird Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, zitiert. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt werde, könne demnach zur Gefahr werden.

Der Hundeführerschein sieht laut Pressemitteilung vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren. Dabei erwerben sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und die Bedürfnisse der Hunde. Anschließend folge für Halter und Hund ein gemeinsames Praxisseminar in einer Hundeschule.

Niedersachsen habe als erstes deutsches Bundesland einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen, seit Juli 2013 sei dieser gesetzlich vorgeschrieben, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach drei Jahren ereigneten sich dort laut Peta nachweislich weniger Vorfälle. Zahlen nennt die Organisation allerdings nicht.

Ein verpflichtender Hundeführerschein hat aus Sicht der Tierschützer einen weiteren Vorteil: Er könne Menschen, die sich noch nicht ausführlich mit der Hundehaltung auseinandergesetzt haben, von einem eventuellen Impulskauf abhalten.

Kaufbeurer Hundetrainerin befürwortet Hundeführerschein

„Der Hundeführerschein muss unbedingt her“, findet Nicole Winter. „In anderen Bundesländern ist er ja Pflicht. Warum nicht bei uns?“ Winter betreibt seit über 13 Jahren eine Hundeschule in Neugablonz und hat festgestellt: Viele Menschen, die sich einen Hund holen, setzten sich gar nicht mit den Bedürfnissen der Tiere auseinander. Ihnen sei etwa nicht bewusst, wie viel Zeit ein Hund in Anspruch nimmt. Manche hätten auch gar keine Lust, sich mit dem Tier zu beschäftigen. Andere kauften Hunde über eine Onlineplattform, „wo man absolut nicht weiß, wo sie herkommen“ und welche Vorgeschichte die Vierbeiner haben. Seit knapp einem Jahr habe sich die Lage zugespitzt, sagt die Hundetrainerin. Woran das liege, könne sie sich nicht erklären.

Die Kurse, die mit dem Hundeführerschein verbunden sind, könnten wichtige Grundlagen vermitteln, die mittlerweile bei einigen Haltern und Halterinnen leider fehlten, sagt Winter. Wer die abschließende Prüfung nicht besteht, sollte auch keinen Hund bekommen. Denn wenn sich die Besitzer nicht richtig um die Tiere kümmerten, könnten die Vierbeiner für Menschen und andere Hunde gefährlich werden.

Grundsätzlich sollte sich jeder, der einen Hund haben möchte, zuvor einige Fragen stellen, schildert Winter. Beispielsweise: Passt der Hund zu mir und meinem Alltag? Welche Rasse möchte ich haben und welche Bedürfnisse gehen damit einher? Ist mir bewusst, wie viel ein Hund kostet? Kann ich mögliche Tierarztbehandlungen bezahlen?