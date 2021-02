Nach Brand in Gutwillen: Sanierung wird Monate dauern

Das Feuer hat den 24 Bewohnern des Mehrfamilienhauses in Gutwillen fast all ihr Hab und Gut genommen. Wo sie jetzt unterkommen und wie Kaufbeurer Mitbürger sie von allen Seiten unterstützen

19.02.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Das in der Nacht zum Mittwoch durch einen Brand stark beschädigte Mehrfamilienhaus in Gutwillen bei Kemnat muss komplett saniert werden. Das kann laut Hausverwaltung Monate dauern. Derweil gibt es für die so plötzlich wohnungslos gewordenen Menschen eine Welle der Hilfsbereitschaft. Erste Soforthilfen zahlte der Allgäu Hilfsfonds laut Oberbürgermeister Stefan Bosse bereits aus. Auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, nimmt Kontakt mit den Betroffenen auf und ermöglicht Soforthilfen von bis zu 1500 Euro.