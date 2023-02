Nach Brand in Irsee: Leichnam von Opfer wird obduziert

77-Jähriger war bei Brand in Irsee ums Leben gekommen. Nun wird sein Leichnam obduziert. Das Landeskriminalamt soll zudem ein Gutachten erstellen.

16.02.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Nach wie vor unklar ist laut Polizei die Ursache eines Brandes in Irsee, bei dem am Freitag, 10. Februar, ein 77-jähriger Mann ums Leben kam. Sein Leichnam soll nun obduziert werden. Zudem wurde das Landeskriminalamt beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, um die Brandursache herausfinden zu können. Wie berichtet war am 10. Februar kurz vor 19 Uhr im Erdgeschoss eines alten Bauernhauses in Irsee ein Feuer ausgebrochen.

90 Einsatzkräfte

90 Einsatzkräfte aus Irsee und Umgebung waren zu dem Unglücksort geeilt. Doch der einzige Bewohner des Hauses konnte nur noch tot geborgen werden. Die Flammen waren indes schnell gelöscht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

