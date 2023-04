Nach dem Christbaumloben hagelt es Schläge am Bahnhof

Zwei betrunkene Ostallgäuer (27 und 28) prügeln im Dezember 2021 auf einen vermeintlichen Drogendealer ein. Erinnerungslücken erschweren die Urteilsfindung.

02.04.2023 | Stand: 05:11 Uhr

Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung sind zwei bislang unbescholtene Ostallgäuer (27 und 28) zu Bewährungsstrafen von jeweils sechs Monaten verurteilt worden. Beide müssen als Bewährungsauflage außerdem eine Geldbuße in Höhe von jeweils 900 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen. Die Urteile sind rechtskräftig. Weil die Angeklagten im Prozess am Kaufbeurer Amtsgericht von ihrem Schweigerecht Gebrauch machten und sich ein Großteil der insgesamt 13 Zeugen auf deutliche Erinnerungslücken berief, hatte sich die Beweisaufnahme langwierig und nach Einschätzung der Staatsanwältin „eher zäh“ gestaltet.

