Nach dem Großbrand in Kaufbeuren: Hauberisserhaus provisorisch gesichert

02.05.2023 | Stand: 12:53 Uhr

Das denkmalgeschützte Hauberisserhaus auf dem Afraberg in Kaufbeurer ist zwischenzeitlich provisorisch gesichert. Das Gemäuer war nach einem Brand im vergangenen Jahr stark beschädigt worden. Es soll trotzdem in die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers auf dem alten Brauereigelände integriert werden.

Das Hauberisserhaus, wie es sich vor dem Brand präsentiert hat. Bild: Gerhard Bromberger

Mittlerweile sind die Abbrucharbeiten im südlichen Teil des Afraberges beendet. An der alten Gießerei, die unter Denkmalschutz steht,sind alte Gebäude und Remisen verschwunden. Das Areal ist Teil des alten Brauereigeländes bis hin zum Hauberisserhaus im nördlichen Teil, das zu einem Wohnbaugebiet mit sozialen Einrichtungen umgewandelt werden soll. Dass in Kürze Neubauten entstehen, ist aber nicht zu erwarten. Das Baugebiet befindet sich erst in der Planung.

Hauberisserhaus in Kaufbeuren: Ein Bau, der das Stadtbild prägt

Der Großbrand am Hauberrisserhaus Anfang Juni hatte viele Kaufbeurer erschüttert. Das Gebäude prägte das Stadtbild. Mittlerweile steht aber fest, dass der Bau nicht komplett abgerissen werden muss.

Am 2. Juni war das Feuer in dem historischen, leerstehenden Hauberrisser-Gebäude ausgebrochen. Es wurde zu einem großen Teil zerstört. Der Sachschaden liegt nach Einschätzung der Polizei im Millionenbereich. Verletzt wurde niemand.. Die Brandruine gilt weiterhin als einsturzgefährdet. Trotz der Sicherungsmaßnahmen darf sie nicht betreten werden.

Das einst stolze Gebäude trägt die Handschrift des berühmten Architekten Georg Joseph von Hauberrisser, der auch das Münchner Rathaus am Marienplatz sowie das historische Kaufbeurer Rathaus entworfen hatte. Der lang gestreckte dreigeschossige Satteldachbau der früheren Rosenbrauerei wurde 1901/02 errichtet.

Innerhalb der nächsten Jahre soll es auf dem Afraberg ein neues Wohnquartier geben, eine sogenannte Oberstadt. Anders als kurz nach dem Brand angenommen, soll das Hauberrisser-Haus trotz der Zerstörungen Teil dieser geplanten Bebauung sein. Das Gebäude der früheren Rosenbrauerei steht unter Ensembleschutz, muss also - wenn möglich - erhalten werden.

Eingebettet in dem neuen Viertel sei auch im Hauberrisser-Haus Wohnbebauung vorgesehen, sagte Investor Florian Biasi kürzlich unserer Redaktion. Er hatte 2018 einen Großteil des brachliegenden Brauereigeländes von der Aktienbrauerei Kaufbeuren AG gekauft, um dort seine Pläne auf den Terrassen über der Altstadt zu verwirklichen. 350 Wohneinheiten für bis zu 900 Menschen und parkähnliche Flächen möchten er und ein weiterer Investor auf dem alten Brauereigelände schaffen.