Nach Erdbeben in Afghanistan: Humedica sagt Hilfe zu

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica sagt Afghanistan nach den schweren Erdbeben Hilfe zu. Was die Menschen in den betroffenen Regionen jetzt brauchen.

09.10.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Nach den schweren Erdbeben in Afghanistan hat die internationale Hilfsorganisation Humedica unkomplizierte Hilfe zugesagt. In der Region um die Stadt Herat hatte am Samstag mehrmals die Erde gebebt. Die Stöße sollen eine Stärke zwischen 4,6 und 6,3 gehabt haben. Beobachter sprechen von großer Zerstörung und rund 2500 Todesopfern (Stand 9. Oktober). Das Land befindet sich in einer humanitären Krise, seit die radikalislamischen Taliban 2021 an die Macht gekommen sind.

Hilfsgüter in Erdbebengebiet in Afghanistan zu transportieren, wird Herausforderung

„Unsere Mitarbeiter in Kabul berichten von einem Dorf, in dem nur eine Person lebend aus den Trümmern geborgen werden konnte. In einem anderen sei nur die Schule stehen geblieben“, wird Humedica-Vorstand Johannes Peter in einer Pressemitteilung zitiert. Die Menschen in der betroffenen Region benötigen nun vor allem Lebensmittel, Medikamente und Kleidung.

"Diese in die völlig zerstörte Region zu bringen, wird eine große Herausforderung, aber unser Team vor Ort ist dabei, entsprechende Maßnahmen einzuleiten“ erläutert Peter weiter und fügt an: „Um helfen zu können, sind wir aber dringend auf Spenden angewiesen.“

Humedica schon seit 2021 in Afghanistan aktiv

Humedica ist nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2021 in Afghanistan aktiv. Die Hilfsorganisation unterstützt in der Region Kabul mehrere medizinische Einrichtungen, die der armen Bevölkerung ärztliche Versorgung gewährleisten. Die jetzt von dem Beben betroffene Region rund um die Stadt Herat war in den vergangenen Jahren immer wieder von Erdbeben und Flutkatastrophen heimgesucht worden. Humedica hat dort bereits im vergangenen Jahr Nothilfe geleistet.

Das ist Humedica:

Seit 1979 setzt sich die internationale Hilfsorganisation mit Sitz in Kaufbeuren dafür ein, dass Menschen in Notlagen nicht nur überleben, sondern in ein Leben mit Würde zurückkehren können. Dabei arbeite die Organisation an der Verbesserung der Lebensbedingungen und der Gesundheitsversorgung. Gerade nach Katastrophen wie Erdbeben leiste Humedica Nothilfe. Seit vielen Jahren bescheinigt das DZI-Spendensiegel der Hilfsorganisation einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.

