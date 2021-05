Nach Explosion im Vereinsheim: SVO Germaringen bietet Oberbeurern Tiny House an

Seit der Explosion im Februar steht der TSV Oberbeuren ohne Vereinsheim da. Wie kamen die Sportler zu ihrer etwas anderen Übergangslösung für die Durststrecke?

28.05.2021 | Stand: 06:09 Uhr

Auch in Germaringen saß der Schock tief, als der Verein von der Explosion des Vereinsheims des TSV Oberbeuren hörte. Da sei es naheliegend gewesen, dem Nachbarverein zu helfen. Und so bot Wendelin Burkhardt, der Ressortleiter für Öffentlichkeitsarbeit beim SVO Germaringen, den Oberbeurern für die Übergangszeit ein sogenanntes Mobilehome an.

Oberbeuren: Tiny House aus regionaler Produktion

Dieses Projekt mit dem Arbeitstitel „Cuba 01“ entstand aus einer Zusammenarbeit mit dem Zimmerer und Holzbauer Wolfgang Riedle aus Baisweil. Innovation und Nachhaltigkeit spielen beim mobilen Tiny House (Kompakthaus) eine große Rolle. Über das Raumkonzept mit zwei Räumen, einer vollständigen haus- und elektrotechnische Ausstattung und der Verwendung regionaler und ökologische unbedenkliche Materialien entstand mit der Unterstützung regionaler Handwerker und Firmen eine Übergangslösung für den TSV Oberbeuren. (Lesen Sie auch: Hoffnung zwischen Schutthaufen: Wie der TSV Oberbeuren in die Saison starten will)

Neues Vereinsheim in Oberbeuren: Platz für Büro und Besprechungsraum

Das Mobilehome dient für die nächste Zeit als Anlaufstelle. In den beiden Räumen finden ein kleines Büro sowie ein Besprechungsraum Platz. So lässt sich die übergangsweise Aufstellung von Containern für Umkleiden sowie Sanitär- und Duschräumen besser planen und koordinieren. Außerdem soll zeitnah mit den Planungen für das neue Vereinsheim begonnen werden, um dem Verein mit seiner über 90-jährigen Geschichte baldmöglichst eine neue Heimat zu schaffen.

Gute Freunde helfen gern

Zwischen dem TSV Oberbeuren und dem SVO Germaringen bestehen seit langer Zeit freundschaftliche Beziehungen. Immer wieder fanden Sportler aus dem Kaufbeurer Stadtteil während ihrer Laufbahn eine sportliche Heimat beim SVO. Aber auch in umgekehrter Richtung veränderten sich Spieler im Lauf ihrer Karrieren. Bestes Beispiel ist Markus „Beppo“ Riefler. Der Trainer der Kreisliga-Mannschaft sammelte als Jugendfußballer in Germaringen höherklassige Erfahrung, fungierte dort später als Jugendtrainer und übernahm anschließend die erste Mannschaft des TSV Oberbeuren. In der Kreisliga Mitte duellierten sich die beiden Vereine in der inzwischen abgebrochenen Saison erstmalig im Ligabetrieb.

Ferner organisierten die Germaringer eine Spendenaktion in den verschiedenen Abteilungen, bei der mehr als 1400 Euro gesammelt wurden. Durch den Hauptverein und die Abteilung Fußball wurde dieser Betrag auf 2000 Euro aufgestockt und dem TSV Oberbeuren übergeben.

Lesen Sie auch

Hoffnung zwischen Schutthaufen: Wie der TSV Oberbeuren in die Saison starten will Nach der Explosion in Kaufbeuren

Lesen Sie auch: Neubaugebiet "Hinterm Schloss" in Marktoberdorf: Minihäuser schon jetzt heiß begehrt