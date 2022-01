Nach Gasexplosion in Oberbeuren: Diese Strafe gibt es für den Handwerker

Beschuldigter sieht von Einspruch gegen Strafbefehl ab. Ein Prozess vor dem Amtsgericht Kaufbeuren bleibt ihm damit erspart.

04.01.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Das Verfahren gegen einen Handwerker im Zusammenhang mit der Explosion des Vereinsheims in Oberbeuren ist rechtskräftig abgeschlossen. Laut Staatsanwalt David Beck ist die Frist ist abgelaufen, ohne dass Einspruch eingelegt wurde.

TSV-Vereinsheim in Oberbeuren: Leitung von Flüssiggasanlage beschädigt

In dem Sportheim hatte es Anfang vergangenen Jahres einen Wasserschaden gegeben. Eine Fachfirma arbeitete in den Tagen vor der Explosion an der Trockenlegung. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde dabei eine Leitung der Flüssiggasanlage in dem Gebäude beschädigt – was schließlich am 27. Februar 2021 zu der Explosion führte, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Geldstrafe "im mittleren Bereich"

„Fahrlässiges Herbeiführen einer Gasexplosion“ lautet der Tatvorwurf, dafür muss der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft Kempten eine Geldstrafe „im mittleren Bereich“ zahlen. Die Ermittlungen hatten sich über zehn Monate hingezogen und wurden erst Mitte Dezember 2021 abgeschlossen.

