Nach SOS-Aktion der Kliniken: Fünfknopfturm leuchtet für das Pflegepersonal

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Kaufbeuren erhalten Unterstützung mit Signalwirkung - vom Förderverein Fünfknopfturm.

24.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Am vergangenen vierten Adventssonntag erstrahlte das Kaufbeurer Wahrzeichen abwechselnd in den Farben Rot und Grün. Der Förderverein Fünfknopfturm möchte mit dieser Aktion seine Solidarität mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken Kaufbeuren-Ostallgäu ausdrücken. Die Farbgebung lehnt sich an die SOS-Aktion der Kliniken in den vergangenen Wochen an.

Zusammen mit einigen Sponsoren möchte der Verein im kommenden Jahr die Zeichen der Solidarität noch ausbauen und unter anderem kostenlose Führungen im Fünfknopfturm für das Klinikpersonal anbieten. Der Förderverein beleuchtete den Turm erstmalig an allen vier Adventssonntagen und wünscht hiermit auch allen Bürgern der Stadt frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

