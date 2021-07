In Baisweil lösten Beamte eine Feier mit zu vielen Gästen auf. Bürgermeister Stefan Seitz hat Verständnis für die Partygänger und mahnt zur Besonnenheit.

26.07.2021 | Stand: 17:38 Uhr

„Endlich wieder Party, endlich wieder feiern“ – so oder so ähnlich dachten wohl viele Gäste einer „Coronaparty“ in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Baisweil (wir berichteten). Verärgerte Anwohner beschwerten sich über Lärm, der aus einem Stadel in der Nähe des Sportplatzes drang. Daraufhin musste die Polizei eingreifen und die – nach Angaben der Beamten – rund 300 Feiernden nach Hause schicken.