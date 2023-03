Nach Stechele-Sieg: Westendorf im EM-Goldrausch

Mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der U23-Europameisterschaft in Bukarest hat der Ostallgäuer Geschichte geschrieben. Daheim will man ihn jetzt groß feiern.

20.03.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Mucksmäuschenstill war es in der Trainingshalle des TSV Westendorf, als Niklas Stechele am Samstag um 17 Uhr unserer Zeit auf dem Großbildschirm die Matte betrat, um nach dem Titel zu greifen.

Bange Minuten auch in der heimischen Halle

Zur Pause führte der 23-Jährige knapp mit 4:2-Wertungspunkten, hatte den Kampf aber im Griff. Drei weitere bange Minuten brachen für die rund 60 Anwesenden in der Halle an. Denn sein Gegner, Tolga Ozbet, hatte immer wieder versucht, die entscheidende Wertung zu setzen. Stechele brachte aber den knappen Vorsprung souverän über die Zeit. Als der Schlussgong ertönte, gab es kein Halten mehr – frenetischer Jubel unter den Fans, die sich in die Arme fielen. „Was sich bei uns abgespielt hat, ist einfach unbeschreiblich“, so TSV-Vereinsvorstand Robert Zech.

Landestrainer: „Niki hat sich diese Medaille mehr als verdient“

Zeitgleich verfolgte auch der hauptamtliche Landestrainer des Bayerischen Ringer-Verbandes, Marcel Fornoff, das Finalduell im unterfränkischen Aschaffenburg. Und kam ins Schwärmen: „Niki hat sich diese Medaille mehr als verdient. Dass er sich kurz nach seinem 23. Geburtstag mit Gold belohnt hat, ist grandios.“ Fornoff attestiert einen „Wahnsinns-Auftritt“ in Bukarest.

Der Augenblick, als die deutsche Nationalhymne für Niklas Stechele ertönte, wird sein Vater Thomas nicht vergessen. „Da läuft es mir jetzt noch eiskalt den Rücken herunter“, sagt er freudestrahlend. Beide Tage verfolgte er live in der rumänischen Hauptstadt die Kämpfe seines Sprösslings. Im Vorfeld hatte er sich nicht viel ausgerechnet. „Jetzt bin ich total von den Socken“, ist Thomas Stechele stolz. Bewusst habe er das Handy ausgeschaltet und den Moment genossen.

Papa voller Stolz auf den Sprössling

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die der Westendorfer, der in der Bundesliga für den SC Siegfried Kleinostheim auf die Matte geht, geschrieben hat. „Damals war Niki noch viel zu leicht“, erinnert sich Papa Stechele. Sein Sohn biss sich durch, wurde bayerischer und deutscher Meister, zog nach Heidelberg, hat dort seinen Lebensmittelpunkt gefunden und ist jetzt Europameister.

Titelgewinn soll im Ostallgäuer Ringerdorf ausgiebig gefeiert werden

Der historische Titelgewinn soll auch im Ostallgäuer Ringerdorf ausgiebig gefeiert werden. „Wir planen ein tolles Event für Niki“, so Vereinschef Robert Zech. Spätestens am kommenden Wochenende werde sich der EM-Held von Bukarest auch hier von den großen und kleinen Fans feiern lassen.