Nach umstrittener Rodungsaktion in Kaufbeuren: Fußweg gesperrt

Die umstrittene Abholzaktion in den Kaufbeurer Wertach-Auen beschäftigt die Stadt weiter. Bis zur Klärung artenschutzrechtlicher Aspekte gibt es eine Sperrung.

01.06.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Die Aufarbeitung von Fragen des Artenschutzes nach der umstrittenen und behördlich gestoppten Abholzaktion in den Wertach-Auen dauert an. Wie die Stadt am Donnerstag nach einer Ortsbegehung mit dem Grundstückseigentümer, der verantwortlichen Firma, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der unteren Naturschutzbehörde mitteilte, besteht nach wie vor Gefahr durch Bruchäste oder umstürzende Bäume.

Bis zur Klärung der artenschutzrechtlichen Aspekte müsse deshalb mit Sperrungen gerechnet werden. Konkret betrifft dies aktuell den Siebenkatzenweg über die Wertach bis zur König-Rudolf-Straße.