Mit mehr Platz und zentraler Lage will das Generationenhaus Kaufbeuren neue Besucher anlocken. Was sich der Förderverein vom Umzug sonst noch verspricht.

Von Michael Mayr

04.08.2021 | Stand: 18:56 Uhr

Angelika Lausser ist erleichtert und glücklich. „Der Umzug ist geschafft“, so die Vorsitzende des Vereins Generationenhaus Kaufbeuren. Seit Anfang Juli ist die Anlaufstelle für Alt und Jung wieder geöffnet. Der einzige Unterschied zum Frühjahr: Besucher müssen seit dem 1. Juli an den Hafenmarkt und nicht mehr in den Baumgarten. Jetzt wurden die neuen Räume eingeweiht.