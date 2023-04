Nach Unfall auf der B12: Frau lässt Auto einfach stehen

Auf der B 12 kommt eine Autofahrerin zwischen Kaufbeuren und Germaringen von der Straße ab. Dabei demoliert sie die Leitplanke. Dann flüchtet sie.

23.04.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Von der Fahrbahn kam eine 61-Jährige am Freitagvormittag auf der B12 zwischen Kaufbeuren und Germaringen ab.

Sie schlitterte nach rechts und dann eine laut Polizei „nicht unerhebliche Strecke“ an der Leitplanke entlang. Das Unfallfahrzeug ließ sie einfach stehen und flüchtete.

Straßenmeisterei meldet Unfallfahrzeug bei der Polizei

Erst einer Streckenkontrolle der Straßenmeisterei fiel das Auto auf – die Mitarbeiter meldeten es der Polizei.

Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro

Gegen die Fahrerin, die sich kurze Zeit später auf der Dienststelle telefonisch meldete, wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden am Auto liegt bei 15.000 Euro, an der Leitplanke entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.