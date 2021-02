Nachbarschaftsstreit in Kaufbeuren: Ein Mann droht mit Schaufel, der andere mit dem Messer

Die Nachbarn stritten sich im Garten des Hauses. Nachdem der verbale Streit in Handgreiflichkeiten gipfelt, eskaliert die Situation. Die Polizei sucht Zeugen.

26.02.2021 | Stand: 13:00 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn ist in Kaufbeuren eskaliert. Einer der beiden Männer zückte ein Messer. Laut Polizei kam es am späten Donnerstagnachmittag zu der zunächst verbalen Auseinandersetzung.

Lage eskaliert: Erst die Schaufel, dann das Messer

Die beiden Männer waren in dem Garten eines Wohnhauses in der Inneren Buchleuthenstraße. Die Streitigkeit eskalierte laut Polizei als der der 53-Jährige den 51-Jährigen in das Gesicht schlug. Dieser holte daraufhin eine Schaufel, mit der er seinen Kontrahenten angriff. Daraufhin drohte ihm der 53-Jährige mit einem Küchenmesser.

Die Polizei bittet um Hinweise

Noch ist sich die Polizei über den genauen Verlauf des Streits nicht ganz schlüssig. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Polizei Kaufbeuren bittet deshalb um Hinweise zum Vorfall unter der Telefonnummer 08341/9330.

