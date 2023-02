Trauer in Kaufbeuren um früheren Gymnasiallehrer Josef Zeiser

Josef Zeiser hat in Jahrzehnten am Staatlichen Gymnasium Kaufbeuren viele Schülergenerationen geprägt. Im Ruhestand wirkte er an einem besonderen Buch mit.

Eine „Institution“, die Jahrzehnte lang am damaligen Staatlichen Gymnasium Kaufbeuren als Lehrer tätig war, ist gestorben: Josef Zeiser. Der Pädagoge wurde am 17. Juli 1928 in der Wertachstadt geboren. Ab 1958 lehrte am Kaufbeurer Gymnasium Englisch und Französisch.

Von 1978 bis zu seinem Ruhestand 1992 war er zudem ständiger Vertreter des Schulleiters. Der Familienvater genoss bei vielen seiner Kollegen große Wertschätzung und blieb Generationen von Schülerinnen und Schülern als engagierter und gewissenhafter Pädagoge in Erinnerung.

Einsatz als Übersetzer für den Englisch- und Französischlehrer

Zeiser machte sich zudem einen Namen als Übersetzer der Erinnerungen des Franzosen Fabien Lacombe, der am Ende des Zweiten Weltkriegs in Kaufbeuren Zwangsarbeit leisten musste. Das daraus entstandene Buch „Kommando Kaufbeuren. Außenlager von Dachau 1944-45. Ein Memorial“ ist 1995 im Verlag an der Säge (Blöcktach) erschienen und inzwischen vergriffen.

